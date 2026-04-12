Des scientifiques découvrent une route de briques jaunes à 3000 mètres de profondeur sous l'océan

Lors d’une expédition menée en 2022, des scientifiques ont découvert une étonnante route de briques jaunes au fond de l’océan. Une découverte qui interpelle.

Les profondeurs des océans sont encore largement inexplorées et regorgent de secrets. En effet, nous savons encore très peu de choses sur ce qu’il y a dans l’océan. C’est le cas dans le monument national marin de Papahānaumokuākea (PMNM), situé au nord des îles hawaïennes.

Crédit photo : EVNautilus / YouTube

Il s’agit de l’une des plus grandes zones de conservation marine au monde. Pourtant, seuls 3% de sa superficie ont été explorés. En 2022, des scientifiques ont mené une expédition à cet endroit et ont fait une curieuse découverte. Ils ont trouvé une route de briques jaunes au fond de l’océan, à plus de 3 000 mètres de profondeurs.

Une route de briques jaunes

La vidéo de leur découverte a été partagée sur YouTube. Sur les images, on voit distinctement des briques jaunes alignées qui forment une route, comme celle du conte du Magicien d’Oz. Depuis cette découverte, les théories les plus folles surgissent : est-ce une route vers l’Atlantide ? La voie vers un monde merveilleux, comme cette Cité perdue vieille de 120 000 ans découverte au fond de l’Atlantique ?

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“Notre exploration de cette zone jamais étudiée auparavant aide les chercheurs à examiner de plus près la vie sur et à l’intérieur des pentes rocheurses de ces monts sous-marins profonds et anciens”, ont déclaré les chercheurs de l’Ocean Exploration Trust.

Des activités volcaniques

En réalité, la formation de cette route n’aurait rien de surnaturel. Il s’agirait d’un ancien lit d’un lac asséché, façonné par la géologie et les activités volcaniques de notre planète. En effet, la roche volcanique se serait fracturée d’une manière qui ressemble étrangement à des briques.

“Ces fractures uniques à 90 degrés sont probablement liées aux contraintes thermiques dues aux multiples éruptions de cette marge cuite”, peut-on lire en description de la vidéo YouTube.

Cependant, cette découverte continue d’intriguer les scientifiques et renforce leur envie de poursuivre l’exploration des océans, pour enrichir notre connaissance de la Terre et de son histoire.