Des scientifiques révèlent la cruelle vérité sur les minuscules bras du T. rex

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Un Tyrannosaurus rex

C’est un fait qui intrigue depuis toujours : pourquoi les T. rex avaient un corps et une tête si imposants et de tout petits bras ? Voici la réponse donnée par des chercheurs.

Parmi tous les dinosaures qui ont existé, le Tyrannosaurus rex est sans doute celui qui fascine le plus petits et grands. On estime qu’au moins 2,5 milliards de T. rex auraient vécu sur Terre. Ce dinosaure était un prédateur redoutable, mais un détail intrigue à propos de son apparence : pourquoi avait-il des bras minuscules ?

Un Tyrannosaurus rexCrédit photo : iStock

En 2022, la découverte d’une nouvelle espèce de dinosaure a permis d’en savoir plus sur la raison pour laquelle les anciens prédateurs avaient de petits bras. En plus de cela, les chercheurs de l’University College London ont mené des recherches à ce sujet.

Un lien entre le crâne et les bras

Les chercheurs ont démontré que le T. rex n’est pas le seul dinosaure à avoir cette particularité puisque cinq groupes de dinosaures théropodes géants avaient un corps massif, une tête gigantesque et de petits bras. Les chercheurs ont analysé les données de 85 espèces de théropodes. Ils ont comparé la longueur de leurs bras, les dimensions de leurs crânes ainsi que leur masse corporelle totale.

Le squelette d'un Tyrannosaurus rexCrédit photo : iStock

Finalement, les spécialistes ont découvert que plus le crâne du théropode était robuste et puissant, plus ses bras étaient courts. Son crâne s’est donc développé au détriment des bras, et ces derniers ont peu à peu perdu leur fonction principale.

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Une façon de chasser particulière

Cette particularité est liée à la façon dont les dinosaures chassaient. À mesure que leurs proies devenaient de plus en plus grosses, les crânes des T. rex étaient encore plus massifs et leurs mâchoires de plus en plus puissantes.

“C’est clairement leur tête qui faisait le plus gros du travail”, a indiqué Charlie Scherer, auteur principal de l’étude.

En plus de cela, avoir une tête massive et des bras puissants aurait demandé beaucoup d’énergie aux dinosaures. L’évolution a donc privilégié la morsure à la puissance des bras, ce qui s’est révélé redoutable.

Dinosaure
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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