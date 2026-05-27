Le Nagatitan, le plus grand dinosaure du continent, découvert par des chercheurs en Asie

Il aura fallu dix ans aux équipes de chercheurs britanniques et thaïlandais pour déterrer le plus grand dinosaure d’Asie.

Le plus grand dinosaure jamais découvert en Asie

En 2016, un habitant de Ban Pha Nang Sua, en Thaïlande, a fait la rencontre de roches étranges. Il a donc alerté le Département des ressources minérales qui a fait appel à des paléontologues. Parmi eux, Sita Manitkoon et son équipe qui ont eu la joie de découvrir qu’il s’agissait en fait d’un « lit d’ossements fossilisés » de grande envergure, indique le site Science Post.

Rapidement, des fouilles ont été menées et les premiers os excavés du sol. C’est là que les chercheurs britanniques et thaïlandais ont constaté qu’ils avaient affaire aux restes du plus grand dinosaure jamais découvert en Asie du Sud-Est.

Il aura fallu attendre dix ans pour que les fouilles nous livrent des informations sur le dinosaure avant la publication de l’étude dans la revue Scientific Reports au début du mois.

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Une nouvelle espèce de la famille des sauropodes

Crédit photo : Manitkoon et al/ Scientific Reports

Le dinosaure mis au jour a été baptisé Nagatitan chaiyaphumensis. Il se caractérise par son long cou et sa taille vertigineuse de 30 mètres de haut. D’ailleurs, le premier fossile déterré était un humérus de 1,78 mètres de long.

Dans leur étude, les chercheurs précisent que le Nagatitan est une nouvelle espèce de sauropodes : des dinosaures quadrupèdes à long cou dont le poids est estimé entre 25 et 30 tonnes. Ceux qui ont été (et le sont encore aujourd’hui) les plus grands animaux à fouler le sol de notre planète ont vécu durant le Crétacé inférieur, soit il y a environ 113 millions d’années.

Crédit photo : Manitkoon et al/ Scientific Reports

À l'époque, le réchauffement climatique sévissait déjà. De ce fait, le Nagatitan vivait dans une région chaude et sèche ayant favorisé son développement. Ce dinosaure géant est le plus grand découvert dans cette région d’Asie.