Des scientifiques révèlent les 2 pires douleurs que peuvent ressentir les êtres humains, et l'accouchement n'en fait pas partie

Quelles sont les deux pires douleurs que nous pouvons ressentir au cours de notre vie ? Pour le savoir, des scientifiques ont mené une étude à ce sujet et ont dévoilé leurs résultats, qui pourraient vous surprendre.

Au cours de notre vie, nous pouvons ressentir de multiples douleurs physiques liées à une blessure, une maladie, une piqûre ou un événement que nous traversons. Certaines douleurs peuvent nous aider à savoir si nous souffrons d'un autre problème. C'est le cas si vous avez cette douleur à la main, un symptôme qui indique que vous devez rapidement consulter un médecin.

Si se cogner le petit orteil contre le coin d’un meuble peut provoquer une vive douleur, quelles sont les douleurs les plus insupportables pour un être humain ? Pour le savoir, des scientifiques de l’Université McGill, au Canada, ont mené des recherches à ce sujet. Ils ont notamment utilisé l'Échelle Visuelle Analogique (EVA), qui consiste à évaluer notre douleur sur une échelle de 1 à 10. Bien que cette estimation varie selon la tolérance des personnes, il s’agit d’un bon indicateur pour classer les différentes affections.

D’après les résultats de cette étude, voici les deux pires douleurs qu’un être humain peut ressentir.

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

Cette affection neurologique serait la pire douleur qu’un être humain puisse ressentir. Elle apparaît généralement à la suite d’une blessure comme une fracture, une entorse ou une intervention chirurgicale. Selon Fréquence Médicale, ce syndrome entraîne une réaction en chaîne dans l’organisme et un dérèglement du système nerveux. Les personnes touchées ressentent une brûlure constante et lancinante, des décharges électriques dans le corps et une hypersensibilité. Le simple contact avec le souffle du vent ou un vêtement peut déclencher une vive douleur.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, ce syndrome peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois voire plusieurs années, ce qui affecte la qualité de vie des personnes touchées. D’après Futura Sciences, des complications psychologiques, comme une dépression ou de l’anxiété, peuvent survenir. Il existe malheureusement peu de traitements efficaces pour soulager la douleur.

La piqûre de la fourmi balle de fusil

Les animaux, et notamment les insectes, peuvent également nous infliger de grosses douleurs. C’est le cas de la fourmi balle de fusil, originaire des forêts tropicales d’Amérique centrale et du Sud. En nous piquant, cet insecte peut nous provoquer l’une des douleurs les plus aiguës que l’on connaisse. Comme son nom l’indique, elle donne la sensation que l’on s’est pris une balle de fusil. La douleur se propage dans le membre touché qui peut être immobilisé pendant plusieurs heures et avoir des spasmes musculaires.

Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve d’autres douleurs intenses pour les êtres humains. L’accouchement se classe en troisième position, suivi de l’amputation du doigt, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, la fibromyalgie, les calculs rénaux, la migraine et enfin la névralgie faciale.