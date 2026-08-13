Éclipse solaire : une spécialiste dévoile les symptômes à surveiller pour savoir si vous avez abîmé vos yeux pendant le phénomène

Des millions d’Européens ont observé l’éclipse solaire ce 12 août. Malgré le port de lunettes de protection, des risques pour les yeux existent. Voici les symptômes à surveiller après ce phénomène.

Les yeux mis à rude épreuve

Ce mercredi 12 août, l’Europe s’est arrêtée pendant plusieurs minutes pour observer l’éclipse solaire (partielle ou totale selon la région). Ainsi, des millions d’Européens avaient les yeux rivés vers le ciel et le phénomène.

Pour éviter tout risque, les spécialistes n’ont cessé de répéter qu’il fallait à tout prix porter des lunettes homologuées. Malgré ces précautions, vos yeux peuvent tout de même avoir été abîmés. Pour le savoir, il y a plusieurs symptômes à surveiller qu’a dévoilé Laura Sararols, cheffe de l'unité Rétine de l'Hôpital général de Granollers, auprès du site Euronews.

Tout d’abord, il est normal de ressentir certains symptômes comme cette impression d’avoir du sable dans les yeux. Pas de panique à avoir selon la médecin, cette sécheresse oculaire est normale. Elle survient quand on cligne moins des yeux et on observe aussi ce phénomène lorsque l’on regarde un écran pendant trop longtemps. Au bout de quelques heures la sécheresse passe et peut même être soulagée avec des larmes artificielles.

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Les symptômes graves à surveiller après l’éclipse solaire

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

En revanche, d’autres symptômes peuvent être le signe de problèmes plus graves. Laura Sararols invite à porter tout particulièrement attention au champ visuel, notamment si une tache noire se forme dans la zone centrale,à la présence d’une zone grise fixe et d’une zone floue. Mais ce n’est pas tout car des personnes peuvent également voir des images déformées ou avoir des difficultés à distinguer les couleurs.

D’ailleurs, la spécialiste précise qu’on ne se rend pas compte tout de suite qu’une lésion s’est produite. C’est ainsi le cas pour la maculopathie solaire. « Parfois, ce n'est pas dans les heures suivantes, mais le lendemain ou deux jours plus tard », indique-t-elle. Voilà pourquoi il faut rester attentif à tout changement visuel dans les heures et les jours qui suivent.

Symptômes à surveiller décrits par les médecins espagnols. Crédit photo : Junta de Castilla y León/ X

Ces lésions peuvent survenir même si vous n’avez regardé l’éclipse à l'œil nu que durant quelques secondes, affirme encore Laura Sararols. Toutefois, elle précise que le moment le plus à risque est celui survenant avant et après que la Lune et le Soleil aient été superposés. C’est ce changement de lumière qui peut endommager la rétine. Aussi, si vous avez regardé l’éclipse à travers votre smartphone pour la prendre en photo, vous ne risquez rien, avance la spécialiste. Mais si vous avez levé les yeux vers le phénomène sans lunettes, c’est là que le risque est le plus grand.

Pour résumer, restez attentif à votre vision dans les heures qui suivent. Si une tache foncée apparaît sur votre champ de vision, consultez un ophtalmologue pour déterminer s’il y a une lésion de la rétine. Dans certains cas, les lésions peuvent être passagères.