Émirats arabes unis : un monastère chrétien vieux de 1 400 ans découvert sur une île

Le 4 novembre dernier, des archéologues ont découvert un ancien monastère chrétien, vieux de 1 400 ans, sur l’île de Siniyah aux Émirats arabes unis.

Au large des Émirats arabes unis se trouve l’île de Siniyah, située au nord de Dubaï. Cette île appartient à la famille qui dirige le pays et qui a décidé de protéger sa propriété depuis des années pour permettre à des archéologues de faire des fouilles sur le terrain.

Les recherches ont été fructueuses car le 4 novembre dernier, des chercheurs ont découvert un monastère chrétien vieux de 1 400 ans sur l’île.

Un monastère chrétien découvert sur l'île

Le monastère aurait été utilisé entre 534 et 656. Dans les pièces de l’établissement, les archéologues ont découvert des fonts baptismaux ainsi qu’un four, sans doute utilisé pour cuire le pain et les gaufrettes pour les communions. Une église, avec une nef et un autel, se trouvait également dans le monastère.

À côté de l’établissement, un autre bâtiment a été découvert. Avec ses quatre pièces situées autour d’une petite cour, il pourrait être l’ancienne maison d’un abbé ou d’un évêque.

« Le fait que quelque chose se soit déroulé ici il y a plus de mille ans est vraiment remarquable, et cette histoire mérite d’être racontée. C’est une découverte vraiment fascinante parce que, d’une certaine façon, il s’agit d’une histoire cachée », a affirmé Timothy Power, chercheur.

C’est la deuxième fois qu’une découverte de ce genre a lieu dans la région puisqu’un autre monastère a déjà été découvert. Cela prouve que des chrétiens vivaient déjà à cet endroit avant la propagation de l’islam dans la péninsule ibérique. Ces découvertes, parrainées par le ministère de la Culture, pourraient donner de précieuses informations aux historiens sur l’histoire du christianisme.