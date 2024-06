Un navire vieux de 3 000 ans et sa cargaison découverts au fond de la mer Méditerranée

Un navire et sa cargaison vieux de plusieurs millénaires ont été repérés à 1 500 mètres de profondeur, dans la mer Méditerranée. Une “découverte historique d’ampleur mondiale” selon les experts.

Une découverte saisissante a récemment été faite au fond de la mer Méditerranée. La société énergétique Energean, basée à Londres, a repéré l’épave d’un navire vieux de 3 000 ans, qui daterait du 13ème ou 14ème siècle avant notre ère. Selon une annonce faite par les autorités ce jeudi 20 juin, l’épave a été découverte à 1 500 mètres de profondeur, au fond de la mer Méditerranée, au large de la côte nord d’Israël.

Crédit photo : Israel Antiquities Authority / Facebook

En plus du bateau, les chercheurs ont retrouvé toute sa cargaison : des centaines d’amphores qui étaient utilisées pour stocker du vin et de l’huile d’olive.

“C’est une découverte vraiment sensationnelle ! Seules deux autres épaves avec cargaison sont connues de l’âge de bronze en Méditerranée : le bateau du cap Gelidonya et le bateau d’Uluburun, tous deux découverts au large de la côte turque. Ces deux épaves ont été découvertes relativement près du rivage et étaient accessibles à l’aide d’un équipement de plongée normal”, a indiqué Jacob Shervit, chef de l’unité maritime de l’autorité des antiquités, dans un communiqué rapporté par Sciences et Avenir.

Une grande découverte

Les experts ont deux hypothèses quant à la raison de la disparition de ce bateau. Il a pu couler à cause d’une tempête ou être victime de la piraterie. En plus d’en apprendre plus sur la disparition du bateau et de retrouver un trésor, cette découverte a permis d’en savoir davantage sur les conditions de navigation des marins à cette époque.

Crédit photo :Israel Antiquities Authority / Facebook

“Le navire semble avoir coulé en détresse, soit à cause d’une tempête, soit à cause d’une attaque de pirates, un phénomène bien connu à la fin de l’âge de bronze”, a indiqué Jacob Sharvit.

Selon les professionnels, il s’agit d’une “découverte historique d’ampleur mondiale”. Les objets retrouvés dans la cargaison devraient être présentés au public.