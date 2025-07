Buzz Aldrin a-t-il révélé que l'alunissage était truqué ? Ses propos dans une ancienne interview refont surface et sèment le doute

56 ans après les premiers pas de l’Homme sur la Lune, des extraits d’interview de Buzz Aldrin, l’un des astronautes de la mission Apollo 11, refont surface. Il y affirme notamment que la mission a été mise en scène pour la télé.

Le 21 juillet 2025, les États-Unis célébreront le 56ème anniversaire de la mission Apollo 11 qui s’est achevée sur l'atterrissage historique sur la Lune. Cependant, cet événement historique a toujours été la source de théories complotistes remettant en question l’authenticité des images qui ont été diffusées à la télévision, vues par plus de 600 millions de personnes.

À l’occasion de cet anniversaire, les complotistes en profitent pour dépoussiérer des anciennes interviews de Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir mis le pied sur la Lune après Neil Armstrong.

Lors d’une apparition en 2000 dans le Conan O’Brien Show, Buzz Aldrin a stupéfié le public lorsque l’animateur s’est souvenu avoir regardé l’alunissage lorsqu’il était enfant. Ce à quoi l’astronaute répond :

“Non, tu ne l’as pas fait. Il n’y avait pas de télévision, personne ne prenait de photo. Tu regardais une animation.”

Crédit photo : NBC

L’échange gênant a laissé Conan O’Brien sans voix et a depuis accumulé des millions de vues en ligne. L’astronaute précise cependant qu’il faisait référence aux animations utilisées par les diffuseurs à l’époque dans leur couverture de l’alunissage, entrecoupées d’images réelles :

“Vous avez regardé l’animation pour ainsi associer ce que vous avez vu avec... vous m’avez entendu parler, vous savez, de combien de pieds nous allons à gauche et à droite et ensuite j’ai dit contact lumière, moteur arrêté, quelques autres choses et puis Neil a dit 'Houston, base de la tranquillité’”

Autre image virale : en 2015, une fille de huit ans a demandé à l’ancien astronaute pourquoi personne n’était retourné sur la lune. Aldrin répondit :

« Parce que nous n’y sommes pas allés, et c’est ainsi que cela s’est passé. »

Crédit photo : Nasa

Une théorie complotiste qui refuse de mourir

Le moment a été diffusé dans le monde entier et regardé par environ 600 millions de personnes, bien que les sceptiques se soient longtemps demandé dans quelle mesure ce que les spectateurs ont vu était authentique.

Le doute sur l’alunissage a pris racine au milieu des années 1970, alimenté par la méfiance du public après Watergate et les papiers du Pentagone. Les théories sur les décors mis en scène, les incohérences d’éclairage et les interviews suspectes persistent depuis.

Crédit photo : AP

La NASA a rejeté à plusieurs reprises de telles affirmations, en pointant du doigt les données de télémétrie, les échantillons de roche lunaire et les témoignages de milliers d’ingénieurs, de scientifiques et d’astronautes comme preuve de l’authenticité de la mission.

Mais près de six décennies plus tard, et avec les propres mots d’Aldrin qui font à nouveau le tour, l’une des plus anciennes théories du complot en Amérique refuse de mourir.