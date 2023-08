Voici comment observer la pluie d'étoiles filantes Perséides qui atteindra son pic cette semaine

Comme chaque année à la même époque, la pluie d’étoiles filantes des Perséides sera visible dans le ciel. Son pic est attendu pour la fin de la semaine et pour profiter au maximum de ce beau spectacle, quelques conseils sont à suivre. On vous explique.

La pluie annuelle d’étoiles filantes des Perséides a commencé depuis le 17 juillet dernier. Elle doit durer jusqu’au 24 août prochain, mais son pic est attendu cette semaine. C’est dans la nuit du 12 au 13 août que la nuit étoilée des Perséides sera la plus visible.

Cette année, les conditions d’observation sont idéales puisque seuls 7% de notre Lune seront visibles. Ce qui signifie que notre satellite reflètera que très peu de lumière et facilitera l’observation des Perséides dans le ciel.

Cette pluie des Perséides est une traînée de poussière de la comète Swift-Tuttle qui s’approche de la Terre tous les 133 ans. Ces petites traînées de débris de météores donnent lieu à une pluie d’étoiles filantes.

Des conditions parfaites pour observer la pluie des Perséides

Crédit photo : bbsferrari/ iStock

Pour observer au mieux la nuit étoilée des Perséides, il faudra être dans l’hémisphère nord, là où la pluie sera la plus visible. Ensuite, c’est du côté du nord-est qu’il faudra jeter un coup d'œil. La pluie d’étoiles filantes se situe en effet sous la constellation Cassiopée, en forme de W.

« Le facteur le plus important est de se rendre dans un endroit sombre, loin des lumières de la ville, de laisser ses yeux s'habituer pendant plusieurs minutes et de regarder la partie du ciel la plus sombre possible », conseille le site de l’association californienne The Planetary Society.

La NASA précise que le meilleur champ de vision pour observer la pluie de météores se situe « entre minuit et l'aube ». L’agence spatiale américaine invite aussi à « trouver un endroit sombre pour s'allonger, les pieds orientés à peu près vers le nord-est, et regarder droit vers le haut » vers la constellation Persée dont le nom a inspiré celui de cette pluie.

En respectant ces critères, vous pourrez être en mesure d’observer jusqu’à 100 étoiles filantes par heure dès minuit et à l'œil nu. Si vous avez la chance d’observer ce beau spectacle, sachez qu’il sera une nouvelle fois visible dans la nuit du 16 août.