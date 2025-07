Record : la plus grosse météorite venue de Mars vendue aux enchères à un prix jamais atteint dans l'histoire

Nommée NWA 16788, la plus grosse météorite venue de Mars jamais découverte sur Terre vient d’être vendue aux enchères, au grand dam des scientifiques.

Ce mercredi 16 juillet, la maison Sotheby’s de New York organisait une vente aux enchères hors du commun avec un lot historique que beaucoup de fortunes voulaient acquérir. Il s’agissait de la plus grosse météorite martienne jamais trouvée sur Terre, baptisée NWA 16788.

D’un poids de 25 kilos, sa valeur était estimée entre 2 et 4 millions de dollars. Cependant, enchères obligent, elle est partie à un prix plus conséquent. En effet, elle a été acquise par une acheteur, dont l’identité n’est pas connue, à un prix de 4,3 millions de dollars. En y ajoutant des frais divers, le prix officiel du météorite s’élève en réalité à 5,3 millions de dollars, soit environ 4,6 millions d’euros.

Crédit photo : Sotheby's

Avec ses teintes rouges, marrons et grises, le caillou impressionnant est 70% plus grand que tout autre morceau provenant de la planète Mars, retrouvé sur Terre. Selon Sotheby’s, la pièce est d’autant plus rare car il n’existe que 400 météorites martiennes parmi les plus de 77 000 météorites officiellement reconnues trouvées sur Terre.

Si on ne connaît pas la date précise de son atterrissage sur notre planète, la météorite avait trouvé son point de chute dans le désert du Sahara, après une descente de 225 millions de kilomètres. Selon les analyses scientifiques basées sur la composition interne de la météorite, cette dernière aurait été expulsée de Mars par un important impact d’astéroïde. Un impact tellement fort que certains minéraux de la roche ont été transformés en verre.

Crédit photo : Sotheby's

Un prix record pour une météorite vendue aux enchères

Suite à cette acquisition historique, les scientifiques ont toutefois déploré sa mise aux enchères, craignant qu’elle tombe entre les mains d’un collectionneur qui la préservera du regard public. Une crainte émise par Steve Brusatte, professeur de paléontologie et d’évolution à l’université d’Édimbourg, au micro de CNN :

« Ce serait dommage qu’il disparaisse dans le coffre-fort d’un oligarque. Il a sa place dans un musée, où il pourra être étudié et où les enfants, les familles et le grand public pourront l’admirer »

Crédit photo : Sotheby's

Quoiqu’il en soit, et sans grande surprise au regard de son unicité, NWA 16788 est devenue la météorite la plus chère vendue aux enchères. En revanche, elle était loin d’être la pièce la plus chère de cette session d’enchères.

En effet, un squelette de dinosaure (un jeune Ceratosaurus nasicornis) datant de 150 millions d'années a été vendue pour le prix de 26 millions de dollars (environ 22,4 millions d’euros).

Crédit photo : Sotheby's

Il s'agit tout simplement le troisième prix le plus élevé pour un squelette de dinosaure vendu aux enchères, le plus cher un squelette de stégosaure Apex vendu 44,6 millions de dollars (38,5 millions d’euros) l’année dernière.