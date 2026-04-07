Mission Artemis 2 : la photo incroyable de la face cachée de la Lune, immortalisée pour la 1ère fois par les astronautes

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La Lune et la Terre

Dans la nuit du 1er au 2 avril, quatre astronautes se sont envolés vers la Lune. Ils en ont fait le tour hier et pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, on a vu la face cachée de l’astre.

Dans le cadre de la mission Artemis 2, quatre astronautes sont partis de Floride le 1er avril pour faire le tour de la Lune. Pour rappel, l’astre est situé à environ 400 000 kilomètres de la Terre, soit 1 000 fois plus loin que la Station spatiale internationale (ISS). Dans le cadre de cette mission, certaines personnes ont eu la chance de faire voyager leur nom autour de la Lune.

Les astronautesCrédit photo : NASA

La fusée a survolé la Lune ce lundi 6 avril, abritant trois astronautes américains et un canadien. Pour la première fois, l’Homme a pu voir des zones de la Lune encore inconnues.

“Tout simplement spectaculaire”

En effet, les astronautes ont observé l’hémisphère de la Lune qui se situe toujours à l’opposé de la Terre et n’est jamais visible.

“Nous avons pu voir pour la première fois la face cachée de la Lune et c’était tout simplement spectaculaire. Ce n’est pas la Lune à laquelle nous sommes habitués. Alors nous avons sorti nos données de repérage lunaire, nous avons fait correspondre les images et nous nous sommes dit : ‘Voilà la face cachée. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant’”, a indiqué l’astronaute Christina Koch, selon BFMTV.

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La face cachée de la LuneCrédit photo : NASA

Les astronautes ont pu immortaliser “des reliefs lunaires que l’oeil humain n’avait jamais vus jusqu’à hier”, selon John Honeycutt, haut responsable de la Nasa.

“On voit un très beau double cratère. On dirait un bonhomme de neige. C’est vraiment difficile à décrire, c’est incroyable”, a déclaré le pilote Victor Glover, à TF1 Info.

Le tour de la Lune

En plus de cela, les astronautes ont battu un record de distance puisque c’est la première fois que l’Homme s’aventure aussi loin dans l’espace.

Si les astronautes ne vont pas poser le pied sur la Lune, ils en ont fait le tour. Ils ont passé 40 minutes derrière l’astre, ce qui a coupé toutes les communications avec la Terre. Ils sont désormais en route vers la planète bleue et leur retour est prévu le 10 avril prochain. Si cette mission et la suivante, prévue l’année prochaine, se passent bien, des astronautes pourraient à nouveau poser le pied sur la Lune en 2028.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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