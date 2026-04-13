Ne manquez pas la première pluie d'étoiles filantes de l'année dans la nuit du 22 au 23 avril

Si vous aimez regarder les étoiles, bonne nouvelle : la première pluie d’étoiles filantes de l’année aura lieu dans la nuit du 22 au 23 avril. Un spectacle à ne pas manquer.

Cette année, le ciel va s’illuminer de nombreux phénomènes astronomiques à ne pas manquer. On observera par exemple une éclipse solaire en août, une Super Lune ainsi que des pluies d’étoiles filantes.

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Et bonne nouvelle : la première pluie d’étoiles filantes de l’année arrive. Il s’agit de celle des Lyrides, un événement qui se produit chaque année et observé pour la première fois il y a 2 700 ans.

90 étoiles filantes par heure

Cette année, la pluie d’étoiles filantes des Lyrides sera visible dans le ciel du 14 au 30 avril. L’apogée, c’est-à-dire le moment où l’on verra le plus d’étoiles filantes, aura lieu dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril. Selon le site spécalisé Star Walk, il sera possible de voir jusqu’à 18 météores par heure, voire jusqu’à 90 lors des plus grands pics.

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Autre bonne nouvelle, cette année, la luminosité de la Lune ne gâchera pas le spectacle puisque nous aurons seulement 30% de pollution lumineuse. Nous verrons un simple croissant de Lune qui permettra d’admirer toutes les étoiles dans le ciel.

Bien se préparer

La pluie d’étoiles filantes sera visible à l’oeil nu et vous n’aurez pas besoin de télescope ni de jumelles. Vous devrez regarder vers la constellation de la Lyre, près de l’étoile Vega. Pour bien vous repérer, n’hésitez pas à installer des applications gratuites comme “Sky Tonight”.

Prenez garde à bien vous éloigner de la pollution lumineuse et à choisir un espace dégagé. Laissez également vos yeux s’habituer à l’obscurité en comptant au moins 20 minutes d’adaptation. Enfin, prenez une couverture, et faites un voeu !