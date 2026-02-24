Une Lune rouge sang visible dans le ciel en France pour la première fois depuis 4 ans

Dans quelques jours, la Lune va se parer d’une belle couleur rouge. Ce phénomène spectaculaire sera visible depuis la France pour la première fois depuis 4 ans.

Vous aimez passer des heures à regarder le ciel et vous êtes passionné d’astronomie ? Cette nouvelle devrait vous plaire ! Dans quelques jours, la Lune va se parer d’une belle couleur rouge.

Ce phénomène, qui porte le nom de “Lune de sang”, se produit au moment d’une éclipse lunaire totale, comme celle survenue en mars dernier. Si l’éclipse ne sera pas visible depuis la France, nous pourrons voir la Lune devenir rouge au moment de son coucher.

Levez les yeux vers le ciel en mars

Une “Lune de sang” apparaît lorsque la Terre s’aligne avec le Soleil et la Lune. Ainsi, elle ne reçoit plus la lumière directe du Soleil mais uniquement quelques rayons, qui lui donnent une couleur rouge spectaculaire, comme au coucher du soleil.

Cet événement sera visible depuis la France le 3 mars 2026. Cependant, il faudra regarder le ciel à une heure précise pour admirer la Lune et nous n’aurons que quelques minutes pour la voir. Selon L’Internaute, elle apparaîtra entre 6h30 et 7h30 du matin, un timing idéal pour les personnes matinales.

Regarder la Lune dans de bonnes conditions

Pour optimiser vos chances de voir la “Lune de sang”, choisissez un point de vue dégagé vers l’ouest. La République des Pyrénées conseille également d’utiliser une application comme Sky Tonight afin de vérifier la position exacte de la Lune au moment propice. Contrairement à une éclipse solaire, dont la prochaine aura lieu en août prochain, vous n’aurez pas besoin de lunettes spéciales pour regarder le ciel.

La prochaine “Lune de sang” aura lieu dans deux ans, le 31 décembre 2028. Ne manquez donc pas ce phénomène le 3 mars prochain, en espérant que le ciel soit suffisamment dégagé ce jour-là.

