Elle ne reviendra pas avant 2042 ! La Super Lune la plus brillante va illuminer le ciel dans quelques jours

Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, une Super Lune va illuminer le ciel. Située au point le plus haut dans le ciel, elle sera très brillante et particulièrement rare.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Si vous aimez passer du temps à regarder la Lune, intrigué par cet astre situé à des centaines de milliers de kilomètres de notre planète, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Après la Super Lune du Castor, qui a illuminé le ciel au début du mois, un autre événement très rare va bientôt se produire.

Crédit photo : iStock

Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, une Super Lune pas comme les autres va illuminer le ciel. En effet, cette Pleine Lune sera incroyable puisque ce sera la plus brillante de l’année. Comme elle apparaît à une date proche du solstice d’hiver, qui a lieu le 21 décembre, elle atteindra une hauteur exceptionnelle dans le ciel.

Une Lune 30% plus brillante

La trajectoire de la Lune change constamment puisque l’astre suit un cycle long de 18 ans. En 2025, la Lune va atteindre le point le plus haut dans le ciel, à tel point que sa position sera semblable à celle du Soleil en plein été. Comme l’explique Pleine Vie, cette hauteur va donner une dimension spéciale à la Lune puisqu’elle sera 14% plus grande et 30% plus brillante que d’habitude. Ainsi, elle deviendra la Super Lune la plus brillante de l’année.

Crédit photo : iStock

Cette Super Lune est connue sous le nom de “Lune froide”. Ce surnom a été donné par les tribus amérindiennes et se rapporte au fait que nous entrons dans la saison la plus froide de l’année. Elle peut également porter le nom de “Lune des longues nuits” car elle est proche du solstice d’hiver, le jour où la nuit est la plus longue de l’année.

Comment bien observer la Lune ?

Ce phénomène est extrêmement rare puisqu’il ne se produit que tous les 17 ans. Ainsi, il faudra attendre 2042 pour revoir un tel événement, puisque la Lune va ensuite entrer dans un nouveau cycle.

Pour profiter du spectacle, éloignez-vous de la pollution lumineuse et choisissez un endroit dégagé. Pour admirer la Lune, vous pouvez vous munir de jumelles, d’un appareil photo ou d’un télescope. Comme elle sera plus haute et plus brillante que d’habitude, les clichés risquent d’être remarquables. Un spectacle à ne pas manquer !