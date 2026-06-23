Ne manquez pas la Lune des fraises qui va illuminer le ciel dans la nuit du 29 au 30 juin

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La pleine lune

Si vous êtes passionné d’astronomie, ne manquez pas de regarder vers le ciel dans la nuit du 29 au 30 juin pour admirer la Lune des fraises.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Si vous aimez passer du temps à admirer la Lune, ne manquez pas la Lune des fraises. Ce phénomène astronomique survient tous les ans et cette année, la pleine lune illuminera le ciel dans la nuit du 29 au 30 juin. Son instant astronomique exact est prévu le 29 juin à 23h56 UTC, soit à 1h56 du matin le 30 juin en France métropolitaine.

Un homme utilise un télescope
Crédit photo : iStock

La Lune apparaîtra pleine durant plusieurs heures avant et après cet instant précis, selon les données astronomiques de l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) de l’Observatoire de Paris.

Un nom original

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Lune ne se teintera pas d’une couleur rose ou rouge. Le nom de Lune des fraises fait référence aux traditions amérindiennes, qui se sont basées sur les saisons pour donner des noms aux pleines lunes. Le mois de juin correspond à la période de récolte des fraises sauvages, raison pour laquelle cette pleine lune s’appelle ainsi.

La pleine luneCrédit photo : iStock

Selon les cultures, la Lune peut porter d’autres noms en juin : Lune de Miel, Lune du Maïs Vert ou Lune des Chevaux.

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Une teinte dorée

Si la Lune ne sera pas rose ce soir-là, elle vaut la peine d’être admirée. En effet, elle sera particulièrement impressionnante puisqu’elle apparaîtra beaucoup plus grande qu’elle ne l’est. Cette année, la pleine lune survient seulement quelques jours après le solstice d’été. Ainsi, elle suivra une trajectoire basse dans le ciel, ce qui lui donnera une teinte dorée et cuivrée à son lever et son coucher.

Pour observer le spectacle, il est conseillé de s’éloigner de la pollution lumineuse et de s’installer dans un endroit sombre. Si la Lune est visible à l’oeil nu, n’hésitez pas à utiliser une paire de jumelles ou un petit télescope pour l’admirer dans les détails.

Pleine lune
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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