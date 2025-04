Préparez-vous, la pleine Lune rose va illuminer le ciel ce dimanche 13 avril, voici comment l'observer

Ce dimanche, une pleine Lune pas comme les autres va apparaître dans le ciel, à une heure bien précise. Un phénomène à ne pas manquer.

Ces derniers mois, les événements astronomiques se succèdent. En mars dernier, nous avons notamment eu la chance d’admirer une éclipse lunaire totale. Un phénomène pendant lequel la Lune s’est revêtue d’une couleur rouge spectaculaire. Ce week-end, un nouvel événement astronomique sera visible dans le ciel.

Il s’agit de la pleine Lune rose. Pour l’observer, vous devrez lever la tête à une heure bien précise : à 2h23 et 56 secondes, ce dimanche 13 avril, heure à laquelle elle sera la plus éloignée de la Terre. Si le nom donné à l’événement laisse à penser que le ciel se parera d’une belle couleur rose, il n’en est rien. On vous explique.

Crédit photo : iStock

La pleine Lune d’avril

Contrairement à ce que ce nom laisse penser, ni le ciel, ni la Lune ne deviendront roses. Ce surnom provient en réalité du Vieil Almanach des fermiers, un livre basé sur des traditions améridiennes qui donnaient un nom aux phénomènes astronomiques. Aujourd’hui, ces surnoms sont restés dans le langage courant et sont même repris par la Nasa. Par exemple, en février dernier, la “Lune des neiges” a illuminé le ciel, un nom donné par rapport à la saison à laquelle la pleine Lune apparaît.

Crédit photo : iStock

En ce mois d’avril, la pleine Lune rose va illuminer le ciel. Si elle a été nommée ainsi, c’est parce qu’elle apparaît lors de la période de floraison printanière. Elle fait référence à une fleur sauvage en particulier, la phlox subulata, originaire de l’est de l’Amérique du Nord. Selon Actu, elle est également connue sous le nom de “phlox rampant”, “phlox mousse” ou encore “rose mousse”. C’est cette belle fleur rose, qui éclot en avril, qui a donné son nom à la pleine Lune.

Crédit photo : iStock

Ce mois-ci, la pleine Lune sera également une "micro-Lune” car elle se situera au point le plus éloigné de la Terre, soit à 406 000 kilomètres contre 380 000 kilomètres en moyenne, selon Cité Espace. Si la différence est visible depuis l’espace, nous ne la verrons pas à l’oeil nu. Selon la Nasa, il existe une différence de taille de 14% entre une super Lune et une micro Lune. Ce dimanche, notre satellite pourrait être moins brillant qu’à l’accoutumée, en raison de sa distance.

S’il existe donc une pleine Lune rose, une super lune bleue a illuminé le ciel en août dernier. Son nom vient de l’expression “Once is a blue moon”, en raison de sa rareté. Contrairement à la pleine Lune rose, cet événement est plus spectaculaire car la Lune est généralement plus grosse et plus brillante que d’ordinaire, car elle se situe au plus près de la Terre.