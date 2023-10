Préparez-vous, une éclipse lunaire «rarissime» sera visible dans le ciel ce samedi 28 octobre !

Ce week-end, un phénomène astronomique rare va se produire dans le ciel : une éclipse lunaire partielle. Dans la soirée du samedi 28 octobre, vous pourrez observer cet événement à l'œil nu.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Ce samedi 28 octobre, une éclipse lunaire sera visible partout dans le monde. En France, l’événement pourra être observé en soirée, à condition que le ciel soit dégagé. Il s’agira de la dernière éclipse lunaire de l’année.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune passe dans l’ombre de la Terre. Lors d’une éclipse lunaire totale, la Lune, le Soleil et la Terre sont parfaitement alignés. Ce ne sera pas le cas ce week-end puisque l’on observera une éclipse lunaire partielle, et seule une petite partie de la Lune sera cachée par l’ombre de la Terre.

Une éclipse lunaire partielle

Si vous voulez admirer l’événement, voici une bonne nouvelle : contrairement aux autres phénomènes astronomiques, vous n’aurez pas besoin de vous lever en plein milieu de la nuit pour regarder la Lune. L’éclipse commencera à 21h35 et atteindra son apogée à 22h14. La Lune sera visible à l'œil nu, mais il est tout à fait possible de se munir d’une paire de jumelles ou d’un télescope pour observer l’astre de plus près.

Crédit photo : iStock

“Entre un huitième et un cinquième de la Lune va être grignoté en direct. C’est un phénomène rarissime ! Je conseille de lever le nez au ciel vers 22h, ça vaut le coup”, a affirmé Pierre Martin, président de l’association astronomique de Franche-Comté.

Ne manquez pas cet événement astronomique car la prochaine éclipse lunaire aura lieu le 18 septembre 2024, aux alentours de 4 heures du matin.