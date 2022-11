Les plus belles photos de l'éclipse lunaire dans le monde entier

Ce mardi 8 novembre, une éclipse lunaire a pu être observée dans plusieurs parties du globe. L’occasion pour les spectateurs de prendre de magnifiques photos.

La dernière éclipse lunaire a eu lieu le 16 mai dernier et, pour le plus grand bonheur des amateurs d’astronomie, une nouvelle a eu lieu ce mardi 8 novembre. À l’occasion de l’éclipse, la Lune, la Terre et le Soleil étaient alignés.

Crédit photo : @astronomy_eye

Pendant sa phase pleine, la Lune est passée devant l’ombre de la Terre, ce qui a bloqué le rayonnement solaire qui éclaire habituellement la Lune. Ce phénomène est très rare puisqu’il ne se produit que quand la Lune est pleine.

Une nouvelle éclipse lunaire

Cette éclipse lunaire est la deuxième qui s’est produite en 2022. Le phénomène a duré environ 1h25, a commencé à 11h16 pour finir à 12h41. Comme la Lune se trouvait dans l’ombre projetée de la Terre, elle a pris une teinte rouge cuivrée, ce qui a donné lieu à un spectacle magnifique à observer. Pour l’occasion, de nombreuses photos ont été prises partout dans le monde.

Crédit photo : @jeff_bouton

Si le phénomène n’était pas visible partout, les habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, du nord-ouest de l’Amérique et du nord-est de l’Asie ont pu profiter du spectacle. Il faudra être patient pour observer à nouveau un spectacle similaire puisque la prochaine éclipse lunaire aura lieu en 2025.

Crédit photo : @davedicello

Crédit photo : @barrybutler9

Crédit photo : @yohei220

Crédit photo : @j__knox

Crédit photo : @x_lisabradshaw_x

Crédit photo : @aphotografia

Crédit photo : @nealsummerton