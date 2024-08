Perséides et aurores boréales, la Nuit des Étoiles va offrir un spectacle magnifique ce week-end

Du vendredi 9 août au dimanche 11 août, la 34ème édition de la Nuit des Étoiles sera l’occasion de voir des dizaines d’étoiles filantes par heure avec les Perséides et peut-être des aurores boréales.

Si vous êtes un passionné d’astronomie, ce week-end est certainement programmé dans votre agenda depuis plusieurs mois. Comme chaque été durant la première quinzaine d’août, la Nuit des étoiles invite tous les curieux à observer le ciel pour assister à des phénomènes sublimes.

Pour cette 34ème édition, le spectacle sera encore plus au rendez-vous au regard des conditions climatiques. À partir de ce vendredi 9 août, et jusqu’au dimanche 11 août, ce ne sont pas moins de 575 manifestations qui sont organisées à travers la France pour admirer ce que le ciel va nous offrir.

La célèbre pluie d’étoiles filantes des Perséides sera notamment folle puisqu’elle nous donnera le privilège d’observer des dizaines, voir une centaine, d’étoiles filantes par heure durant le week-end. Pour rappel, les Perséides s’étendent en réalité du 17 juillet au 24 août. Il s’agit d’un essaim de météores constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Elles s’intensifient particulièrement entre le 10 et le 14 août. Par ailleurs, son maximum principal est prévu entre 11h et 23h ce lundi 12 août.

Crédit photo : iStock

Des probabilités de voir des aurores polaires

L’Association française d’astronomie (AFA), par la voix de son président Olivier Las Vergnas, pense qu’il existe “une probabilité non-nulle de voir des aurores polaires dans la continuité des épisodes observés début mai”. L’AFA, qui organise la Nuit des étoiles, compte bien surveiller ces phénomènes de près.

Pour pouvoir observer ces phénomènes, il faudra compter sur un ciel dégagé et s’éloigner de la pollution lumineuse. Ce week-end, les conditions sont particulièrement favorables car la Lune sera proche du premier quartier, en forme de croissant très fin, et se couchera en fin de soirée, ce qui signifie qu’elle sera absente pendant la nuit, permettant de voir encore mieux les étoiles filantes. La “petite Lune” optimise la perception des constellations selon l’AFA.

Crédit photo : iStock

Il sera également possible d’observer la structure nébuleuse de notre galaxie, la Voie Lactée, si on oriente notre regard en direction du Sud. L’AFA préconise d’habituer nos yeux à l’obscurité en limitant les sources lumineuses comme les écrans de téléphone. Les planètes Mars et Jupiter seront notamment visibles de 2h à 5h du matin.

Cette 34ème édition de la Nuit des Étoiles est placée sous le signe de la compréhension des origines de la vie, en hommage à Hubert Reeves, l’éminent astrophysicien décédé à l’âge de 91 ans en octobre 2023 qui faisait partie des fondateurs de ce rendez-vous astronomique annuel.