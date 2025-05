Dans la nuit du 5 au 6 mai, les Êta aquarides vont illuminer le ciel avec 50 étoiles filantes par heure

Comme chaque année au printemps, les Êta aquarides s’apprêtent à traverser le ciel, avec un pic très prolifique attendu dans la nuit du 5 au 6 mai.

Les Êta aquarides sont de retour ! On ne les voit très peu actuellement mais elles sont déjà présentes depuis le 19 avril dernier, et ce jusqu’au 28 mai prochain. Si cette pluie de météores est mieux visible dans l’hémisphère Sud, il sera possible d’assister à un très joli spectacle dans l’hémisphère Nord.

Les étoiles filantes des Êta aquarides sont des résidus de la comète de Halley, dont le dernier passage près de la Terre remonte à 1986. Concrètement, ces résidus sont un amas de débris que l’on nomme le tore. C’est ce « nuage » rempli de grains de poussière que la Terre traverse tous les ans en octobre et en avril. Ce sont donc ces grains de poussière qui « filent » dans le ciel nocturne, créant les fameuses étoiles filantes.

Crédit photo : iStock

Son pic d’intensité est prévu dans la nuit du 5 au 6 mai, lors de laquelle environ une cinquantaine d’étoiles filantes pourront être observées. Au-delà de leur luminosité, les Êta aquarides sont connues pour leurs traînées persistantes lors de leur passage. L’heure idoine pour avoir une visibilité optimale est fixée à 3 heures du matin.

Un spectacle à ne pas rater

Pour regarder ce spectacle, il faudra porter votre regard au-dessus de l’horizon. Si toutes les étoiles produisent une sorte de queue, toutes les traînées ne sont pas forcément visibles pour diverses raisons. Pour se mettre dans les meilleures conditions, il faut évidemment choisir un endroit dépourvu de pollution lumineuse pour que vos yeux s’habituent à l’obscurité.

Crédit photo : iStock

Lors du pic d’intensité, la Lune en sera à son premier quartier, donc visible, mais pas trop. Mais surtout, elle se couchera sur les coups de 4h15. À partir de là, si le ciel est dégagé, il n’y aura plus rien entre vous et le spectacle. Il y a donc matière à voir quelques bolides lumineux scinder le ciel en deux.