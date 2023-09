Préparez-vous, la «Super Lune des moissons» illuminera le ciel le 29 septembre, un événement rare à ne pas louper

Avez-vous déjà entendu parler de la pleine lune des moissons ? On l'appelle aussi "pleine lune de la rentrée" car elle survient généralement au mois de septembre. Selon la tradition, son apparition signifie qu'il est temps de récolter ce que nous avons semé. Mais il ne s'agit pas uniquement de légumes, ce conseil peut s'appliquer d'un point de vue plus général.

Un événement céleste qui célèbre l'équinoxe d'automne

Chaque année, la pleine lune des moissons s'invite dans le ciel à l'approche de l'équinoxe d'automne. En 2023 dans l'hémisphère nord, ce jour est fixé au samedi 23 septembre. Mais il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir admirer cette fameuse lune parfaitement ronde et lumineuse.

Vous vous en doutez, on appelle cette lune ainsi car c'est à ce moment de l'année que les agriculteurs récoltent les fruits de leur labeur.

Une super lune qui s'apprête à illuminer le ciel de sa lumière orangée

Cette fameuse lune des récoltes a une particularité. Elle peut dévoiler une belle couleur orange qui peut même virer au rouge si l'on observe bien. Ainsi, elle rappelle les si jolies teintes de l'automne. Cette pleine lune est donc bel et bien celle qui nous annonce l'arrivée de la saison des feuilles mortes.

Ce phénomène magique a lieu lorsque la lune est basse à l'horizon. Tandis que les longueurs d'ondes courtes de la lumière bleue se dispersent dans l'atmosphère, les longueurs d'ondes rouges s'imposent et offrent une teinte dorée, orangée voire même rouge à cet astre rocheux.

Crédit photo : iStock

La pleine lune des moissons aura lieu le 29 septembre

Autre particularité de cet astre que vous admirerez à la fin du mois, il pourra être qualifié de super lune. En effet, il sera très proche de la terre et s'avérera donc bien plus lumineux que d'habitude.

Vous aimeriez ne rien rater de ce spectacle offert par l'univers ? Sachez qu'il aura lieu le vendredi 29 septembre. Pour être certain de profiter pleinement de cet événement céleste, vous devez observer la lune dès son lever. En effet, c'est à ce moment-là qu'elle semble plus grosse et plus lumineuse. Mais attention, le lever de la lune est bien plus variable que celui du soleil.

D'après les prévisions des météorologues, la pleine lune des moissons se lèvera aux alentours de 19h40, vendredi 29 septembre. Ainsi, vous ne serez pas obligé de mettre votre réveil aux aurores pour profiter de cet événement ! Mais attention, l'heure de lever de la lune varie en fonction des régions. Mieux vaut donc faire une petite recherche sur Internet pour obtenir une information plus précise.

À noter que dans notre hémisphère, la lune des moissons apparaît généralement au mois de septembre. Mais tous les trois à cinq ans, elle se produit au mois d'octobre. En revanche, la lune des récoltes s'invite dès le mois d'avril dans le ciel de l'hémisphère sud. En effet, l'équinoxe d'automne a lieu au mois de mars dans cette partie du globe.

Célébrée dans de nombreux pays, la pleine lune des moissons est l'objet de traditions dans de nombreuses cultures. En ce qui nous concerne, nous profiterons surtout du spectacle céleste qu'elle s'apprête à nous offrir.