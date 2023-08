Ne manquez pas la «Super Lune bleue» qui sera visible dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août

Sortez vos jumelles ou votre télescope : une super Lune bleue va apparaître dans le ciel, la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août. Un phénomène à ne pas manquer qui sera visible partout en France.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août, une super Lune bleue va illuminer le ciel. Ce phénomène rare sera visible depuis toute la France, à condition que le ciel soit dégagé.

Bien que l’on parle de “Lune bleue”, l’astre ne va pas se parer d’une couleur bleutée. S'il porte ce nom, c’est en raison de sa rareté. Le terme de “Lune bleue” vient de l’expression anglaise “Once is a blue moon”, que l’on peut traduire en français par “Tous les 36 du mois”. Cette pleine lune sera la deuxième dans le mois, ce qui est assez rare.

Une super Lune bleue dans le ciel

En plus de cela, il s’agira d’une super Lune, le nom que l’on donne à l’astre quand il se rapproche le plus de la Terre. Ainsi, la Lune sera située à moins de 364 000 km de notre planète bleue et sera donc plus proche, plus grande et plus brillante.

Crédit photo : iStock

Ne manquez pas ce phénomène car il ne se reproduira pas avant janvier 2037. Selon la Nasa, la super Lune bleue n’apparaît que tous les 10 à 20 ans. Pour bien observer la Lune, éloignez-vous de toute pollution lumineuse et levez les yeux vers le ciel. Bien que le spectacle sera visible à l'œil nu, vous pourrez vous munir de jumelles ou d’un télescope pour admirer la Lune dans les moindres détails.