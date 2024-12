Des scientifiques découvrent une créature terrifiante dans les profondeurs de l'océan

Des scientifiques ont découvert une bête terrifiante dans les profondeurs de l’océan Pacifique.

Les abysses font partie des endroits les plus fascinants au monde. Il faut dire que ces zones profondes de l’océan abritent une faune sous-marine méconnue. Le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines de ces créatures semblent tout droit sorties de films de science-fiction.

Récemment, une équipe de scientifique a mené une expédition dans la fosse des Tonga, une fosse océanique située dans l’océan Pacifique, profonde de 10 882 mètres à son point le plus bas.

Comme le précise le site LADbible, les spécialistes ont envoyé une caméra à plus de 1 400 mètres de profondeur pour observer les fonds marins. Les images ont révélé la présence d’un animal terrifiant.

Crédit Photo : The Tonga Trench Expedition

Un animal rarissime

En effet, la caméra a capturé des images d’un énorme requin dormeur du Pacifique, selon le Dr Jessica Kolbusz. Sur les images, on peut voir le squale de couleur brune et à l’aspect visqueux - une femelle - mâchonner l’appareil équipé d’une caméra et d’appâts avant de s’éloigner lentement en nageant.

«Cette vue nous a permis de voir l’intérieur de sa gueule (…) », a indiqué l’experte

D’après la scientifique, le requin dormeur du Pacifique peut mesurer jusqu'à 4,4 mètres de long. Néanmoins, certains spécimens peuvent atteindre une longueur de plus de sept mètres et peser 1000 kilos.

Rarement observé, ce prédateur des profondeurs est un chasseur discret, qui se déplace lentement. Il se nourrit principalement de poissons vivant dans les fonds marins. Et ce n’est pas tout ! Il a aussi un faible pour la pieuvre géante du Pacifique. Le requin dormeur du Pacifique évolue principalement dans les eaux du Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord.

Crédit Photo : Okeanos Explorer

En 2015, des chercheurs américains de l’Université de Rhode Island ont découvert un spécimen dans le volcan sous-marin Kavachi, situé aux Îles Salomon, dans l’Océan Pacifique.

Vous l’ignorez peut-être, mais le requin dormeur regroupe plusieurs espèces de requins, comme le requin dormeur cornu, le requin dormeur zèbre ou encore le requin dormeur du Pacifique. On les appelle ainsi «en raison de leur nature supposée paresseuse», nous apprend le site The Great State of Alaska.