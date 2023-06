Une « pizza » vieille de 2000 ans découverte sur une fresque à Pompéi

Lors de fouilles effectuées dans une maison ensevelie sous les cendres lors de l’éruption du Vésuve, une fresque inédite a été découverte. Cette dernière représente une nature morte sur laquelle il semble y avoir une pizza.

Rue piétonne de Pompéi. Crédit photo : imagoDens/ iStock

Y-avait-il déjà des pizzas il y a 2000 ans en Italie ? La question pourrait bien être posée tant la nature morte découverte sur une fresque dans une maison de Pompéi ressemble à s’y méprendre à une pizza.

Lors de fouilles archéologiques situées dans la ville, tout près de Naples, une fresque sur fond noir a été sortie des cendres amoncelées suite à l’éruption volcanique, dans une maison antique de Pompéi.

« Ce que l’on voit sur cette peinture pompéienne datant d’il y a 2 000 ans ressemble à une pizza, mais évidemment ce n’en est pas une, puisqu’il y manque certains des ingrédients les plus caractéristiques comme les tomates et la mozzarella », explique la direction du site archéologique dans un communiqué.

Une tradition grecque datant d’avant Jésus-Christ

Crédit photo : AFP

Il est vrai que cette pâte ronde sur laquelle sont posés des fruits comme une grenade et une datte rappelle forcément le plat emblématique de Naples. Une impression que confirme Gabriel Zuchtriegel, le directeur du site : « Impossible de ne pas penser à la pizza [...] ».

À côté de cette « pizza » qui n’en est finalement pas une, on peut apercevoir une coupe de vin rouge, les fruits mentionnés plus tôt et une guirlande d'arbousiers. D’après les archéologues, il s’agirait d’un « xenia », un concept grec d’hospitalité dont les présents sont offerts à un hôte. Cette tradition remonte entre le IIIème et le Ier siècle avant Jésus-Christ.

Les fouilles archéologiques ont débuté en janvier dernier et devraient reprendre bientôt.