Préparez-vous, la «pleine Lune des fraises» sera visible dans le ciel ce dimanche 4 juin

À vos agendas ! La pleine lune des fraises fera son apparition dans le ciel le 4 juin prochain.

Le 4 juin prochain, la super Lune des fraises illuminera le ciel. Dans l’Hexagone, ce phénomène céleste fera son apparition aux alentours de 5 heures 43 du matin.

Une chose est sûre : celles et ceux qui souhaitent la contempler devront se lever tôt. Une super Lune se produit lorsque la Lune est au plus proche de la Terre. À noter que son disque sera 14% plus grand et 30% plus brillant qu’à l’accoutumée.

Par chance, la pleine lune des fraises sera visible à l’œil nu, mais les spécialistes recommandent de se munir d’une paire de jumelles ou d’un télescope pour pouvoir l’observer de plus près.

Comme le précise le site Live Science, «la Lune aux fraises se lèvera aux côtés de l’étoile supergéante rouge Antarès dans la constellation du scorpion».

La pleine Lune des fraises ne sera pas rouge

La super Lune des fraises doit son nom aux tribus amérindiennes. Son apparition dans le ciel coïncide avec la cueillette des fraises. En Europe, elle est surnommée «Lune des roses». Selon la Nasa, cette appellation «viendrait, selon certaines sources, des roses qui fleurissent à cette période de l’année».

Dimanche, la pleine lune ne prendra pas une teinte rouge. En effet, le satellite naturel arborera un voile blanc ou doré. Selon les informations de Science & Vie, cette teinte est due au phénomène de «diffusion de Rayleig».

Cet effet visuel a lieu lorsque la lune est basse à l’horizon. Le spectre lumineux de la lune traverse une couche atmosphérique plus épaisse et qui laisser passer des longueurs d’onde rouges-orangées.