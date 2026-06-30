À Dubaï, une influenceuse tue un homme en légitime défense... elle risque d'être fusillée par un peloton d'exécution

Brooke George, une influenceuse de 23 ans, a tué son petit ami à Dubaï alors que celui-ci se montrait violent et agressif envers elle. Elle risque désormais la peine de mort.

Dubaï est une destination qui attire de nombreux jeunes, curieux de découvrir cette ville immense où tout paraît possible. Cependant, l’insécurité règne à Dubaï car en 2025, une mannequin a été retrouvée la colonne brisée après avoir été victime d’abus sexuels. Malheureusement, elle n’est pas la seule à avoir vécu un drame dans cette ville. C’est aussi le cas de Brooke George, une jeune femme de 23 ans suivie par près de 100 000 abonnés sur TikTok. Originaire d’Angleterre, elle a fait une rencontre sur internet qui a bouleversé sa vie de la pire des manières.

Crédit photo : Brooke George / Daily Mail

Brooke a rencontré William Treeby, un homme de 26 ans, sur Facebook. Elle est allée à Dubaï pour le voir une première fois et a passé un séjour de rêve. Elle est ensuite rentrée chez elle, en Angleterre, avant de retourner le voir une seconde fois. C’est lors de son deuxième séjour que les choses ont empiré, selon des informations du Daily Mail.

Un cas de légitime défense

William avait acheté le billet d’avion de Brooke mais quand elle est arrivée sur place, elle s’est aperçue qu’il avait pris un aller simple, sans lui donner la possibilité de rentrer chez elle. En plus de cela, le comportement de l’homme avait totalement changé puisqu’il se montrait très agressif et violent envers elle.

Crédit photo : William Treeby / Daily Mail

Paniquée, Brooke a voulu rentrer chez elle et s’est organisée avec ses amis pour prendre un vol retour. Elle est allée dans son appartement pour fuir et récupérer son passeport. Malheureusement, William lui avait pris son document de voyage et l’aurait agressée alors qu’elle tentait de le reprendre. Pour se défendre, Brooke aurait pris un couteau de cuisine et aurait poignardé William dans un cas de légitime défense.

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Elle risque la peine de mort

Brooke aurait ensuite pris la fuite avant d’être arrêtée à l’aéroport le 22 juin dernier. Son corps était couvert de bleus, signe qu’elle a été victime de violences. Elle est désormais accusée de meurtre avec préméditation et si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à mort par peloton d’exécution.

Crédit photo : Brooke George / Daily Mail

Sa mère, Thereza George, a lancé un appel désespéré pour la sauver. Elle affirme avoir parlé avec sa fille peu de temps avant le drame, alors que Brooke essayait d’échapper à son petit ami violent.

“Je n’ai jamais vu ma fille aussi effrayée de toute ma vie. Elle pleurait à chaudes larmes. Je voyais bien que l’un de ses yeux était très enflé et commençait à se fermer. En tant que mère de Brooke, je suis profondément inquiète pour elle. La fille à qui j’ai parlé ce soir-là était terrifiée. Je suis convaincue qu’elle essayait désespérément de rentrer chez elle et d’échapper à ce qui lui était arrivé”, a confié sa mère.

Actuellement, Brooke est détenue au commissariat de Bur Dubaï. Là-bas, elle aurait vécu "une expérience profondément humiliante et bouleversante" puisqu'elle aurait été forcée de se déshabiller devant des hommes policiers. L'association Detained in Dubaï affirme que la jeune femme a reçu "peu d'explications en raison de la barrière de la langue", qu'elle a été privée de contact avec son ambassade et forcée à faire des déclarations en l'absence d'avocats.

"Plutôt que de considérer Brooke uniquement comme une suspecte dans une affaire de meurtre, les enquêteurs doivent également examiner la possiblilité qu'elle ait été victime de violences graves et d'une éventuelle exploitation", a affirmé Detained in Dubaï.

L'association demande à ce que la jeune femme bénéficie d'une protection et de soins médicaux le temps de sa détention. Pour le moment, on ne connaît pas encore la date à laquelle Brooke va être jugée.