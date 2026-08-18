Ce métier méconnu et passionnant est payé 600 euros par jour, seules 2400 personnes l'occupent en France

Vous cherchez une nouvelle profession qui vous ferait bien gagner votre vie ? Découvrez ce métier encore méconnu, qui peut vous faire gagner 600 euros par jour.

Trouver sa voie dans le monde du travail n’est pas toujours facile. Quand on recherche un emploi, on peut regarder la proximité avec notre logement, les compétences recherchées, les missions confiées ou encore le salaire.

Alors que le salaire doit désormais être clairement indiqué sur les offres d’emploi, ce critère est essentiel pour de nombreux travailleurs. Si c’est votre cas, voici une profession encore méconnue qui pourrait vous aider à bien gagner votre vie.

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Mener l’enquête

Il s’agit du métier d’auditeur de certification. Les personnes qui exercent cette profession doivent enquêter sur le fonctionnement d’une entreprise. Pour cela, les auditeurs peuvent interroger les salariés et les responsables, analyser des documents ou des preuves pour mener leur enquête ou encore écouter des enregistrements.

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Comme l’explique Cadre Emploi, leur but est de s’assurer que tout fonctionne correctement dans l’entreprise et que les procédures sont bien appliquées. Ces audits peuvent être effectués dans de nombreux domaines comme la santé, la cybersécurité, l’environnement ou encore la certification de produits, de services et de personnes.

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Quel salaire ?

En France et à l’international, on retrouve 2 400 auditeurs qui travaillent avec l’Afnor (Association française de normalisation), dont la majorité sont indépendants. En plus de réaliser des audits, l’enquêteur peut prodiguer des conseils à l’entreprise et lui proposer des formations afin de se spécialiser et d'augmenter son chiffre d'affaires.

Côté salaire, en moyenne, un auditeur à l’Afnor facture sa journée 600 euros, ce qui revient à 60 000 euros pour 100 jours de travail. En tant qu’indépendant, l’auditeur a la possibilité de travailler pour plusieurs clients, et donc d'augmenter considérablement ce chiffre d’affaires.

Un métier prenant, accessible aux cadres qui ont de l’expérience dans leur domaine et qui sont prêts à passer une formation pour exercer cette profession.