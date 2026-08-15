Une fillette de 6 ans décède après avoir été oubliée dans un bus de garderie en pleine canicule

Aux États-Unis, une fillette de 6 ans est morte après être restée plusieurs heures dans un bus de garderie en pleine canicule.

Un terrible drame.

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, une fillette de six ans est morte dans le Tennessee, aux États-Unis.

Sa famille affirme qu’elle serait décédée après avoir été oubliée pendant plusieurs heures dans un bus de garderie, alors que les températures étaient particulièrement élevées, rapporte le magazine People.

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Une fillette de 6 ans décède après avoir été oubliée dans un bus de garderie

Les faits se sont déroulés ce vendredi 14 août, vers 15 h 23 (heure locale), alors que des policiers de Memphis sont intervenus pour une urgence médicale sur le parking de la garderie Kid University.

À leur arrivée, les agents ont appris qu’une enfant de six ans, identifiée comme Winter Jones, avait été transportée à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente dans le bus de l’établissement.

Peu de temps après sa prise en charge, la petite fille est décédée près avoir passé plusieurs heures dans le véhicule.

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Selon son père, Bryan Jones, la température corporelle de sa fille atteignait 43°C au moment de sa mort. Lorsqu’elle a été découverte, il faisait environ 36 °C à l’extérieur.

Christopher Jones, l’oncle de Winter et le frère de Bryan, a expliqué à la presse locale que sa nièce était autiste et non verbale.

« Elle ne pouvait vraiment pas faire savoir à qui que ce soit qu’elle était encore dans le bus. Elle n’était absolument pas en mesure de se défendre ou de faire entendre sa voix », a-t-il ajouté.

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Une enquête ouverte

Selon sa famille, Winter devait être conduite de la garderie à son école en bus. Mais la petite fille n’est jamais descendue du véhicule à son arrivée. Elle est ainsi restée à l’intérieur lorsque celui-ci est revenu à la garderie.

D’après la chaîne locale WHBQ-TV, le personnel ne s’est pas rendu compte que la fillette était toujours dans le bus avant la fin de la journée, lorsque des employés de la garderie y sont remontés.

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Alors que ses proches cherchent encore à comprendre ce qui s’est passé, son oncle assure qu’une chose est certaine à ce stade : « quelque part, quelqu’un n’a pas fait son travail ». Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

« Nous avons connaissance du drame qui s’est produit hier à la Kid University et qui a entraîné la mort d’une enfant. Nous adressons nos plus sincères et plus profondes condoléances à sa famille et à ses proches dans cette période extrêmement douloureuse », a déclaré le ministère des Services sociaux du Tennessee.

Contactée par People, la police a indiqué qu’aucune charge n’avait été retenue pour le moment et que les investigations se poursuivaient.