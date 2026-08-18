Cinq adolescents de 15 à 17 ans meurent après avoir percuté une famille en roulant à contresens sur l'autoroute

En Irlande, cinq adolescents sont morts dans un accident de voiture après que leur véhicule a circulé à contresens sur une autoroute.

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Lieu où l'accident s'est produit

Un drame aux circonstances encore floues.

Ce dimanche 16 août, l’autoroute M9, près de Moone, dans le comté de Kildare, en Irlande, a été le théâtre d’une collision spectaculaire, vers trois heures du matin.

Une voiture circulant à contresens, dans laquelle se trouvaient cinq adolescents, a percuté de plein fouet un véhicule arrivant en face. Les cinq jeunes à bord ont perdu la vie dans l’accident, rapporte le site LADbible.

Les cinq jeunes tués dans l'accidentCrédit Photo : The Irish News

« Une horrible tragédie »

Peu avant les faits, une patrouille de police avait repéré une BMW roulant de manière dangereuse. Elle avait alors tenté de l’arrêter, sans succès.

Selon les forces de l’ordres, le conducteur a accéléré avant de rejoindre l’autoroute M9, au sud de Dublin, où la voiture a été aperçue circulant dans le mauvais sens.

C’est dans ce contexte que la BMW a percuté frontalement une Hyundai transportant trois jeunes femmes et un garçon de sept ans, détaille The Guardian. Grièvement blessés, les quatre occupants ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

Lieu où l'accident s'est produit Crédit Photo : PA

« Ces membres de la famille voyageaient tranquillement lorsqu’ils ont été percutés par un véhicule qui circulait à contresens sur l’autoroute », a déclaré Justin Kelly, le commissaire de la Garda Síochána, la police nationale irlandaise.

Toujours selon nos confrères, les cinq jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont été déclarés morts sur place. Une source a témoigné au Sun.

« C’est une horrible tragédie au cours de laquelle cinq personnes sont mortes et d’autres luttent pour leur vie. C’est un miracle qu’il n’y ait pas d’autres victimes dans cet incident », a-t-elle indiqué.

La suite après cette vidéo

Les ados soupçonnés d’avoir relevé un défi sur les réseaux sociaux

Une enquête a depuis été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce terrible drame.

Les faits surviennent quelques jours seulement après un accident similaire survenu sur une autoroute proche de Dublin. Neuf personnes avaient alors été blessées.

Dans un communiqué, le premier Ministre irlandais, Micheal Martin, s’est dit « choqué et attristé » par cet événement.

Lieu où l'accident s'est produit Crédit Photo : PA

Celui-ci avait par ailleurs indiqué que certains de ces actes étaient commis dans le but d’obtenir « des mentions J’aime sur les réseaux sociaux» . Il estime qu’aucne tolérance ne peut être accordée à ce type de comportement.

La veille, Justin Kelly avait lui aussi condamné cette tendance, la qualifiant d’« irresponsable et dangereuse ».

« Ce qui rend ce comportement imprudent encore plus révoltant, c’est que, dans certains cas, il est motivé par la recherche de popularité sur les réseaux sociaux, sans aucun égard pour les conséquences potentiellement dévastatrices pour les autres ou pour les auteurs eux-mêmes », a-t-il indiqué.

Le commissaire Justin KellyCrédit Photo : Garda

La police irlandaise a lancé un appel à témoins et invite toute personne ayant assisté à la collision ou disposant d’images à se manifester.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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