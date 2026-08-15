Un homme de 102 ans meurt après avoir été poussé de la scène d'un pub pour avoir demandé de baisser la musique

Au Pays de Galles, un homme de 102 ans souffrant de démence est mort après avoir été poussé de la scène d’un pub alors qu’il demandait au groupe de baisser le son.

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, Phillip Ormerod, un Gallois de 102 ans, a perdu la vie dans un pub début août.

Selon plusieurs témoignages, il aurait été poussé de la scène après avoir demandé au groupe qui se produisait ce soir-là de baisser le volume de la musique, rapporte le Daily Mail.

Un homme de 102 ans meurt après une chute dans un pub

Le centenaire a été transporté à l’hôpital après avoir subi de graves blessures en heurtant le sol du pub The Crow’s Nest, à Cwmbrân, dans le sud du pays de Galles, le 1er août.

Selon des clients présents sur place, Phillip Ormerod, décrit comme un homme « adorable » mais « désorienté », était monté sur l’estrade pendant que le groupe de reprises de rock, punk et indie SuperHans donnait un concert.

Crédit Photo : Wales News Services

Le vieil homme, qui fréquentait régulièrement ce pub, aurait demandé aux musiciens de jouer moins fort. Il aurait alors été repoussé, avant de tomber à la renverse sur le sol vers 22 heures 25.

Jeudi 13 août, la police du Gwent a annoncé le décès de Phillip Ormerod, après près de deux semaines passées en soins intensifs.

Un homme de 56 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir grièvement blessé le centenaire. Il a été depuis été remis en liberté, tandis que l’enquête se poursuit.

Crédit Photo : Wales News Services

La suite après cette vidéo

Une figure emblématique du pub

De son côté, le fils de Phillip Ormerod, Robert Ormerod, déclaré que sa famille « espère que justice sera rendue ».

Selon ses dires, son père vivait seul et avait été diagnostiqué comme souffrant de démence environ trois ans plus tôt. Sa vue s’était également détériorée.

« Il pouvait être difficile à gérer en raison de sa démence. Il se rendait au pub à pied deux ou trois par semainepour boire quelques bières », a-t-il ajouté.

Crédit Photo : Eleanor Storey / PA Wire

Habitué du Crow’s Nest, Phillip Ormerod est devenu au fil du temps une véritable figure locale. Il y avait même célébré son 100e anniversaire.

« Je suppose qu’il était devenu une figure emblématique du pub. Aujourd’hui, l’établissement est surtout fréquenté par des jeunes, alors qu’autrefois c’était un pub de quartier où toutes les générations se retrouvaient. À l’époque, le patron faisait d’ailleurs respecter les règles », a poursuivi Robert Ormerod.

Il a expliqué que son père avait travaillé comme outilleur pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de rejoindre la marine marchande. Il avait ensuite exercé comme dessinateur industriel, jusqu’à sa retraite.

Crédit Photo : Phillip Ormerod / PA Wire

La responsable de l’enquête, Shelley Comley, a déclaré :

« Nous comprenons l’intérêt que le public porte à cette affaire, mais nous souhaitons rappeler qu’il s’agit non seulement d’une enquête criminelle en cours, mais aussi d’une famille qui doit faire face à la perte d’un proche ».

Crédit Photo : Wales News Services