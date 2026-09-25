Le lycée refuse de faire prendre l'avion à ses élèves pour un voyage scolaire : ils vont rouler 1500 km en bus en 18 h

En Suisse, des élèves qui doivent se rendre en voyage scolaire en Espagne devront faire 18 heures de bus. En effet, le lycée a refusé de les laisser prendre l’avion.

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Un bus

Au lycée de Zoug, en Suisse, des élèves ont la chance de partir faire un séjour linguistique à Valence, en Espagne. Le départ est prévu ce vendredi 25 septembre et pour y parvenir, les lycéens devront faire un trajet de 1 500 kilomètres.

Plutôt que de prendre l’avion pour un vol qui durerait 1h50, le lycée a décidé que les élèves feraient le trajet en bus.

Le lycée refuse l’avion

En effet, la direction de l’établisssement a refusé que les élèves prennent l’avion pour des questions environnementales. Cette ligne de conduite serait appliquée depuis plus de 20 ans selon le lycée.

“La directive consistant à renoncer à l’avion pour les événements scolaires vise non seulement à aborder la durabilité en classe, mais aussi à la vivre au quotidien”, a déclaré Franziska Schärer, la directrice du lycée, à 20 Minutes.

18 heures de bus

Ainsi, les lycéens vont devoir faire tout le trajet de la Suisse vers l’Espagne en bus, soit 18 heures de trajet. Comme cette enfant de 4 ans qui a été oubliée dans un bus pendant 6 heures, ces lycéens vont passer de nombreuses heures dans un car. Cette décision indigne les parents d’élèves, qui auraient préféré que leurs enfants fassent le voyage en avion.

“Je trouve déraisonnable que les élèves soient sur la route aussi longtemps. J’apprécierais que, outre la protection de l’environnement, la sécurité et le bon sens soient également pris en compte”, a déclaré la mère d’élève.

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Les parents inquiets

Parmi les revendications des parents d’élèves, ces derniers s’inquiètent pour la dangerosité des trajets. Une angoisse à laquelle l’établissement a tenu à répondre en rassurant la mère de famille.

“Le trajet est effectué par quatre chauffeurs qui se relaient toutes les quatre heures. De plus, les élèves sont accompagnés par des enseignants à l’aller et au retour”, a précisé la directrice.

Pour trouver une solution, la mère de famille a proposé à sa fille de voyager en avion en payant elle-même le trajet, mais l’établissement a refusé.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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