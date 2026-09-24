Un Américain de 22 ans tue sa petite amie en jouant avec un revolver, puis se suicide, submergé par le chagrin

En Alaska, un homme d’une vingtaine d’années a accidentellement tiré sur sa petite amie avant de mettre fin à ses jours.

Mercredi 16 septembre, une maison située à Fairbanks, en Alaska, a été le théâtre d’un double drame.

Alors qu’il jouait avec son arme à feu, Landon Lowrance, 22 ans, a abattu sans le vouloir sa compagne, Cloerae McBrayer, âgée de 21 ans. Dans la foulée, il s’est lui aussi tiré dessus, a indiqué la police locale dans un communiqué publié sur Facebook.

Un Américain tire par accident sur sa petite amie

Le jour de la tragédie, les autorités ont reçu un appel d’un homme, vers 21h12, signalant que son ami avait accidentellement tiré sur sa compagne.

Le témoin de la scène est resté en ligne avec les opérateurs, tandis que les policiers se rendaient sur place. Des bruits d’agitation étaient audibles pendant l’appel.

À leur arrivée, les agents du Fairbanks Police Department (FPD) ont découvert une femme adulte morte ainsi qu’un homme adulte grièvement blessé.

Ce dernier a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures. Les victimes ont été identifiées comme Landon Lowrance, 22 ans, et Cloerae McBrayer, 21 ans.

Peu après, les familles des deux défunts ont été informées du drame, précise le communiqué.

Crédit Photo : Facebook

Le tireur met fin à ses jours

L’enquête a établi que Landon Lowrance avait tiré sur sa petite amie avec un revolver alors qu’il jouait avec et le pointait dans sa direction.

C’est un ami proche du tireur qui a alerté les services d’urgence. Alors qu’il était toujours en ligne avec les opérateurs, il a tenté d’intervenir lorsque Landon Lowrance s’est emparé d’une autre arme à feu et s’est tiré dessus.

« L’appelant a été interrogé par les enquêteurs ; rien n’indique qu’il a été impliqué dans les tirs », a indiqué le FPD.

Avant d’ajouter :

« Cet incident constitue une perte de vie tragique et évitable ».

Dans son communiqué, le Fairbanks Police Department appelle chacun à respecter en permanence les règles de sécurité liées aux armes à feu.

« Les armes à feu doivent toujours être manipulées de manière responsable et sécurisée. Personne ne devrait participer à des jeux ou à des activités impliquant des armes à feu qui pourraient exposer quiconque à un risque de blessure ou de mort », a déclaré le service de police.

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Les familles des victimes sous le choc

Après le terrible incident, un proche de Landon Lowrance a pris la parole sur Facebook. Celui-ci explique que le jeune homme avait pourtant appris très tôt à manipuler une arme en toute sécurité.

« Malgré cette solide préparation, un relâchement de la vigilance s’est tragiquement installé, causant la mort de Cloerae (…) Submergé par le chagrin et la douleur face à ce qui venait de se passer, Landon a mis fin à ses jours », a-t-il écrit.

Il a poursuivi :

« Tous ceux qui connaissaient Landon savent qu’il avait un cœur immense, rempli de bonté et de compassion. Cette tragédie n’efface pas la personne qu’il était, mais elle rappelle de manière dévastatrice à quel point un seul moment de relâchement peut changer plusieurs vies à jamais ».

Dans une interview accordée à la presse américaine, Amanda Hooper, la mère de Cloerae McBraye décrit sa fille comme « le rayon de soleil de la famille ».