“Je vais te tuer, je vais t'égorger” : un enfant de 8 ans roue de coups son enseignante dans la cour de l'école

Dans l’Essonne, une enseignante a été mise au sol et rouée de coups par un enfant de 8 ans particulièrement violent. Elle a reçu sept jours d’ITT.

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Un enfant en train de courir

Carole, enseignante, a été victime d’une agression le 11 septembre dernier dans la cour de récréation du groupe scolaire Jacques Tati, à Evry-Courcouronnes, dans l'Essonne. Tout a commencé lorsqu’elle a vu Ilyas, un petit garçon de 8 ans, être violent avec l’une de ses camarades. Celle-ci avait “le menton et le genou en sang”.

Carole est rapidement intervenue pour séparer les deux élèves. Mais quand elle a demandé à un autre enfant de conduire la petite fille à l’infirmerie, Ilyas s’en est pris à elle et a commencé à la frapper.

“Je vais t’égorger”

L’enseignante a demandé des excuses à Ilyas et l’a menacé d’en parler avec le directeur. C’est à ce moment que l’enfant est sorti de ses gonds et qu’il est devenu particulièrement violent. Il a fait tomber Carole au sol et l’a rouée de coups de poings, de genoux et d’épaules, tout en proférant des menaces.

“Il est parti en live. Il s’est mis à me crier dessus : “Je vais te tuer, je vais t’égorger” en faisant le geste”, a expliqué l’enseignante au Parisien.

Ce drame rappelle celui de cette lycéenne qui, vexée par une remarque de sa professeure, l’a tabassée en plein cours.

L’enfant n’a pas été sanctionné

Trois enseignantes ont dû intervenir pour arrêter le petit garçon. Suite à cet incident, les parents d’Ilyas ont été convoqués par le directeur de l’établissement, mais l’enfant n’a eu aucune sanction car il serait atteint d’un “lourd handicap”.

“Soit il tape les élèves, soit il tape les enseignants, soit il saute par-dessus le portail. J’ai voulu lui reprendre sa tablette, il s’est énervé et m’a mis un coup de pied dans la main”, a déclaré Marion, une collègue de Carole.

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L’enseignante reçoit 7 jours d’ITT

De son côté, Carole a reçu sept jours d’incapacité totale de travail (ITT). Estimant qu’un “tel geste ne peut pas rester impuni”, ses collègues ont mené un mouvement de grève en soutien, afin d’alerter sur la situation devenue ingérable et dénoncer l’absence de sanction.

Par la suite, une équipe éducative va se réunir, composée d’une inspectrice ainsi que de deux psychologues de l’Éducation nationale et du pôle ressources. L’équipe devrait adapter l’emploi du temps d’Ilyas et proposer un accompagnement renforcé à Carole et à l’ensemble de l’équipe pédagogique.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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