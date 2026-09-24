Un militant d'extrême droite arrêté pour avoir crevé un canot pneumatique de migrants avec un couteau

Ce mardi 22 septembre, un militant anti-migrant britannique s’est filmé en direct en train de lacérer un canot de sauvetage de migrants, alors qu’un sauveteur se trouvait à bord.

Au Royaume-Uni, Daniel Thomas est connu sous le nom de Danny Tommo. Il s’agit d’un militant nationaliste britannique qui se bat pour intercepter les embarcations de migrants qui arrivent au Royaume-Uni. Comme lui, des baigneurs ont repoussé un bateau de migrants qui tentait de débarquer sur une plage en Grèce l'année dernière.

Ce mardi 22 septembre, Daniel Thomas s’est aventuré dans la Manche et s’est filmé en direct en train de lacérer un canot pneumatique, dans lequel se trouvait un sauveteur français, qui était venu en aide à des migrants.

“Plus de migrants dans notre pays”

Sur les images diffusées sur X, on peut voir Daniel Thomas poursuivre plusieurs bateaux, dont un canot vide rempli de gilets de sauvetage qui transportait des migrants depuis la Normandie. Le militant s’est approché du canot pneumatique vide tandis que l’un des sauveteurs est monté à bord. Il a alors crié aux hommes sur les bateaux :

“Vous n’utiliserez pas ces bateaux. Plus de migrants dans notre pays, jamais de la vie ! Ici, c’est l’Angleterre, vous n’êtes plus en France. Essayez donc de ramener ça en France, bande de traîtres”, a-t-il déclaré.

Il lacère le canot pneumatique

Par la suite, Daniel Thomas sort un couteau de sa poche et commence à lacérer le canot pour le percer et le rendre inutilisable. Il a ensuite ordonné au sauveteur de “descendre du bateau” avant de prendre la fuite.

Here we have Daniel Thomas, @RealDannyTommo, literally stabbing and slashing an inflatable ... with someone onboard!

What does the church he's working on think of this? What does @HantsPolice? pic.twitter.com/VUihlSuWsl — James Neill  ≠ 𝕏 (@jneill) September 22, 2026 “Nous avons connaissance d’une vidéo circulant en ligne concernant des dommages causés à un bateau dans la Manche l’après-midi du 22 septembre, et nous menons une enquête à ce sujet”, peut-on lire dans un communiqué de la police du Hampshire.

Peu de temps avant l’incident, 50 migrants se trouvaient sur cette embarcation et ont été secourus par la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) et les garde-côtes français.

La suite après cette vidéo

Une centaine de manifestants

En plus de cela, ce même jour, Daniel Thomas a appelé d’autres personnes à manifester aux alentours de Gosport pour empêcher les migrants d’arriver au Royaume-Uni. Une centaine de manifestants se sont mobilisés et la police est intervenue “en cas d’urgence en mer” et pour “faciliter toute manifestation pacifique”. Alerté à propos de la manifestation, le bateau de migrants a finalement débarqué à Douvres, à 200 km, après une traversée de 36 heures.

Six personnes ont été arrêtées lors de la manifestation pour diverses infractions comme une conduite imprudente, l’agression d’un agent des services d’urgence et une intrusion aggravée. Une enquête a également été ouverte concernant le bateau lacéré par Daniel Thomas.

Depuis, la police du Hampshire et de l'île de Wight a annoncé avoir arrêté l'activiste, précisant que l'homme de 37 ans se trouvait "actuellement en détention provisoire".

Daniel Thomas en a aussi profité pour filmer son arrestation et diffuser la vidéo sur internet.