Ari Kytsya, star d'OnlyFans âgée de 25 ans, donne une conférence... à Harvard et fait polémique

Une star d'OnlyFans a récemment donné une conférence à la prestigieuse université américaine de Harvard. Une invitation loin de faire l'unanimité.

De nos jours, le succès d'OnlyFans fait de la célèbre plateforme controversée un moyen comme un autre de se faire de l'argent et, parfois même, beaucoup d'argent.

Les créateurs, qui s'illustrent sur ce réseau social, réputé notamment pour abriter des contenus pornographiques, ont en effet le vent en poupe, à tel point que certains d'entre eux peuvent aujourd'hui se vanter de gagner des revenus très lucratifs. Ce qui en fait des entrepreneurs à succès, lesquels - à tort ou à raison - deviennent des exemples à suivre en matière de modèle économique. C'est pourquoi de plus en plus de créateurs sont sollicités pour donner des conseils et, pourquoi pas, éveiller des vocations.

C'est notamment le cas d'Ari Kytsya, récemment invitée à partager son expérience avec des étudiants de Harvard. Une conférence qui n'a pas été du goût de tous, faisant ainsi naître une polémique outre-Atlantique.

Crédit photo : @arikytsya / Instagram

Une star d'OnlyFans conseille des étudiants... à Harvard

Star d'OnlyFans, la créatrice de contenu de 25 ans a ainsi été invitée dans les murs de la prestigieuse université américaine, afin d'évoquer les business jugés « tabous ».

Suivie par 2,7 millions de personnes sur Instagram, la jeune femme a pu échanger avec des étudiants en commerce, évoquant sa situation et son succès.

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Sa présence sur le célèbre campus n'a cependant pas fait l'unanimité et beaucoup ont jugé son intervention illégitime, en raison de son activité professionnelle, pour le moins controversée. De son côté, Ari Kytsya s'est défendue en expliquant que son métier était « peut-être tabou », mais qu'il restait « un business » avant tout. Elle a par ailleurs raconté que tout le monde avait « été gentil et respectueux » lors de son intervention, ajoutant être « très fière » d'avoir pu s'exprimer à Harvard.

Crédit photo : @arikytsya / Instagram Crédit photo : @arikytsya / Instagram

Nicole McNichols, l'enseignante à l’origine de sa venue, s'est réjouie de cette initiative, justifiant cette dernière par l'importance de la plateforme dans la société actuelle.

« OnlyFans représente un secteur de plusieurs milliards de dollars dans le paysage médiatique sexuel actuel, et si nous voulons des discussions ouvertes, honnêtes et éclairées sur la sexualité, nous devons inclure les voix issues des espaces où les gens s’engagent réellement », a-t-elle ainsi déclaré.

« C’est l’occasion pour les élèves de mener une réflexion critique sur le monde qui les entoure, en s’appuyant sur de véritables histoires humaines », a-t-elle ajouté.

Interrogée par le site américain TMZ, au sujet des critiques sur sa présence à l'université, Ari Kytsya a tenu à rappeler qu'elle s'était exprimée devant un public majeur. La créatrice a également fait part de sa volonté de produire des contenus évoquant le « consentement » afin de promouvoir l’éducation sexuelle.