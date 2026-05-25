Sophie Rain, la star n°1 d'OnlyFans, révèle qu'un célèbre athlète lui a offert... 15 millions $ pour lui faire perdre sa virginité

Sophie Rain affirme qu'un très célèbre athlète lui aurait offert des millions de dollars pour lui faire perdre sa virginité. Une proposition qu'elle a refusée.

Depuis l'avènement d'OnlyFans, certaines personnes, jusqu'alors inconnues, sont devenues de véritables célébrités sur la toile en monnayant leurs charmes.

La très célèbre plateforme, réputée pour abriter des contenus explicites, érotiques et parfois même pornographiques, en a en effet propulsé plus d'un au rang de star internationale du jour au lendemain. C'est notamment le cas de Sophie Rain, cette jeune Floridienne qui brasse aujourd'hui des millions de dollars, grâce à ses activités en ligne. Âgée de 23 ans, cette dernière serait désormais à la tête d'une fortune colossale qui, selon les sources, serait estimée à 50 millions de dollars (42,9 millions d'euros).

Crédit photo : @sophieraiin / Instagram

Un athlète propose 12,8 millions € pour prendre... la virginité de Sophie Rain

Connue notamment pour ses contenus destinés aux adultes, Sophie Rain n'a pourtant de cesse de clamer qu'elle est vierge et qu'elle n'a encore jamais couché avec un homme. Si beaucoup d'internautes doutent de sa sincérité, ce détail ne manque pas d'alimenter les fantasmes les plus fous sur le web. C'est d'ailleurs pour cette raison que la créatrice de contenus reçoit régulièrement, selon elle, des propositions aussi indécentes que lucratives, émanant d'anonymes et autres personnalités.

Crédit photo : @sophieraiin / Instagram Crédit photo : @sophieraiin / Instagram

Récemment, Sophie Rain a ainsi révélé qu'un célèbre athlète lui avait fait une offre astronomique.

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Dans une vidéo publiée sur Instagram le 19 mai, la star n°1 d'OnlyFans a en effet affirmé qu'un homme lui avait offert 15 millions de dollars, soit 12,8 millions d'euros, pour lui faire perdre sa virginité. Une proposition que la créatrice de contenus a refusée, par fidélité à ses « principes » et sa foi chrétienne.

Crédit photo : capture d'écran / TMZ

Selon le site people américain TMZ, qui a pu croiser la jeune femme en pleine rue à Beverly Hills, ce mystérieux individu serait un célèbre basketteur américain, évoluant dans la prestigieuse NBA.

Sophie Rain a, en revanche, refusé de dévoiler l'identité du joueur en question, mais elle a tout de même précisé que ce dernier ne lui avait plus donné signe de vie après son refus et qu'il ne s'était pas montré insistant.