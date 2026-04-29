À peine ouvert, le compte OnlyFans de Shannon Elizabeth lui aurait rapporté une somme complètement folle. Précisions.

Shannon Elizabeth avait misé sur OnlyFans car cela représentait l’avenir à ses yeux. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas trompée.

Après seulement une semaine de présence sur la célèbre plateforme, réputée notamment pour abriter des contenus pornographiques, la comédienne américaine a en effet empoché une somme faramineuse à 7 chiffres.

C’est en tout cas ce qu’affirme le site People, qui a dévoilé le montant des émoluments de l’actrice, révélée au grand public dans la comédie « American Pie », sortie en 1999.

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Shannon Elizabeth, millionnaire grâce à OnlyFans ?

Aujourd’hui âgée de 52 ans, Shannon Elizabeth, récemment divorcée de son second mari Simon Borchert, qu’elle avait épousé en 2021, a donc réussi son pari pour le plus grand bonheur de ses fans.

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Misant sur la nostalgie, l’actrice et icône glamour des années 2000 avait ainsi fait le choix de s’inscrire sur OnlyFans, considérant qu’il s'agissait là d’un moyen de se rapprocher de son public. Elle souhaitait par ailleurs profiter de la plateforme pour dévoiler une nouvelle facette sexy de sa personnalité, sans toutefois partager des contenus pornos ou nus.

« Ici, vous découvrirez une facette de moi que l’on ne voit pas au cinéma : plus enjouée, spontanée et totalement improvisée. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi je ressemble vraiment…. Vous êtes sur le point de le découvrir ici », pouvait-on lire ainsi sur son compte OnlyFans, le jour de son ouverture, le 16 avril dernier.

Son choix aura donc été payant puisque People affirme que l’inoubliable Nadia d’« American Pie » a empoché « plus d’un million de dollars » dès sa première semaine sur la plateforme.

Un joli pactole qui confirme que les internautes ne l’ont pas oubliée.

Nous non plus...