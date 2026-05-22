« Ça marche très bien (...) je me régale » : la joueuse de tennis Océane Dodin ne regrette pas de s'être lancée sur Onlyfans

Océane Dodin s'est confiée sur les activités parallèles qu'elle mène sur OnlyFans.

Entre OnlyFans et le tennis, son cœur balance toujours, mais pour combien de temps encore ?

La joueuse de tennis française Océane Dodin, qui s'est lancée sur la célèbre plateforme connue notamment pour abriter des contenus pornographiques, a dressé un premier bilan de ses activités en ligne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne regrette pas son choix tant les affaires semblent lucratives.

L'ex-46ᵉ joueuse mondiale, qui a récemment eu recours à la chirurgie esthétique pour une augmentation mammaire, a par ailleurs confié prendre du plaisir dans ce qu'elle fait.

Crédit photo : @oceane_dodin / Instagram

Océane Dodin cartonne sur OnlyFans

Depuis son arrivée sur OnlyFans, Océane Dodin semble en effet plus épanouie que jamais et apprécie offrir du contenu aux 30 000 fans abonnés à son compte.

« Je me régale avec les réseaux, j’aime bien ça, donc ça marche bien pour le moment, tout est cool. C'est vrai que ça marche très bien, on ne va pas se mentir, j’en suis très contente, je me régale dans ça », indique ainsi la joueuse de 29 ans, dans des propos rapportés par RMC,

« On n’est pas à plaindre, vraiment ça marche bien, pour l’instant il n’y a rien à signaler de négatif » (Océane Dodin à propos d'OnlyFans)

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Celle qui n'a, hélas, pas réussi à se qualifier pour le 3ᵉ tour des qualifications de Roland-Garros aime partager son quotidien à ses abonnés, tout en montrant à ces derniers une facette méconnue de sa personnalité.

Crédit photo : @oceane_dodin / Instagram Crédit photo : @oceane_dodin / Instagram Crédit photo : @oceane_dodin / Instagram

« J’aime bien aussi montrer des choses hors tennis. Malgré le fait que je sois joueuse de tennis professionnelle, j’aime bien aussi montrer la vie à côté, faire des autres choses un petit peu sympa même si parfois on critique parce qu’on dit que je ne suis plus une joueuse de tennis », précise la native de Lille.

Son succès sur OnlyFans s'avère également très lucratif et bien qu'Océane Dodin refuse de parler chiffres, elle confirme que ses revenus en ligne s'avèrent plus qu'intéressants. Au point de changer de carrière ?

Seul l'avenir le dira...

Crédit photo : @oceane_dodin / Instagram

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