Donald Trump se classe lui-même N°1 des plus grands présidents américains devant Abraham Lincoln et George Washington

Sur ses réseaux sociaux, Donald Trump a publié un classement des présidents américains dans lequel il se place en tête, devant Abraham Lincoln et George Washington.

Toujours plus haut ! C’est ainsi que se voit Donald Trump dans la hiérarchie des résidents de la Maison Blanche. Sur son réseau social Truth, le président américain a donné plus de volume à son égo, en publiant un classement des meilleurs présidents américains, arrangé à sa guise.

Sans grande surprise, il s'est attribué la première place, au-dessus de tous les autres. Ses prédécesseurs démocrates, Joe Biden et Barack Obama, ont hérité du bas du classement. Donald Trump s'est donc placé seul devant Abraham Lincoln, qui a marqué l'histoire du pays pour avoir aboli l'esclavage, ou encore George Washington, considéré comme l'un des Pères fondateurs des États-Unis. Les deux dirigeants arrivent ainsi au deuxième rang, qualifiés de bon (great), aux côtés de Franklin Delano Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson et Andrew Jackson.

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Cependant, en regardant ce classement, on peut constater qu’il manque plusieurs prédécesseurs de Donald Trump, comme Ronald Reagan, Richard Nixon ou encore JFK, étrangement absents du tableau. Et l’explication est très simple : Donald Trump a tout simplement repris un classement publié dans le magazine Life en… 1948.

Trump's stupid chart of "greatest" presidents is a chart from Life Magazine in 1948, with his name added at the top and the Democrats he doesn't like at the bottom. Exactly the kind of thing a healthy, high-functioning person shares. pic.twitter.com/ugUoImCnTb — Mike (not a) Rothschild (@rothschildmd) August 27, 2026

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La version originale était tirée d'un article rédigé par un professeur de Harvard, qui avait interrogé 55 historiens, journalistes et politologues. Il leur avait demandé de classer les présidents en cinq catégories.

Quelle place réelle pour Donald Trump dans l’Histoire américaine ?

En plus d’avoir ajouté Obama et Biden en bas de l’échelle, Donald Trump a ajouté Bill Clinton dans la catégorie “moyen”, ce qui peut sembler surprenant tant leurs positions politiques sont divergentes.

Si on peut voir cette publication comme une tentative de parodie pour provoquer ses opposants, elle s’inscrit aussi dans une volonté chez Donald Trump de construire son récit dans l’histoire américaine. Un récit qu'il tente de se réapproprier également sur le plan géographique en renommant le lac Ontario, le lac d'Amérique, afin d'énerver le Canada dans leur guerre commerciale.

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En réalité, Abraham Lincoln et George Washington occupent toujours les deux premières places selon les historiens tandis que Donald Trump se place très bas. À l’issue de son premier mandat, la chaîne de télévision C-Span, spécialisée sur l'histoire des États-Unis, le classait 41e sur 45. Et son deuxième mandat ne devrait pas l’aider à remonter dans le classement d’après les historiens.