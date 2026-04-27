À 111 ans, l'homme le plus âgé des États-Unis révèle les 3 secrets de son incroyable longévité

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Luis Cano

Du haut de ses 111 ans, l’homme le plus âgé des États-Unis livre ses secrets pour vivre longtemps et en bonne santé. Suivez le guide !

Luis Cano est ce que l’on appelle un supercentenaire : il a dépassé l’âge de 110 ans. Il est aujourd’hui considéré comme l’homme le plus âgé des États-Unis.

Malgré ses 111 ans, il se dit en forme et épanoui. Tout au long de sa vie, il a suivi trois règles pour rester en bonne santé. Interrogé à ce sujet, il a dévoilé ses secrets de longévité.

Luis Cano fête son anniversaireCrédit Photo : FOX 5 New York

Ses trois règles pour une longue vie

Le principal concerné est né en Colombie en 1914, mais il a passé les trois dernières décennies en Amérique du Nord. Il s’est installé à New York dans les années 1990 avec son épouse, avant de déménager dans le New Jersey après le décès de cette dernière en 2004.

Du haut de son âge impressionnant, Luis Cano affirme se sentir en bonne santé, un état qu’il attribue à son mode de vie sain. Pour vivre longtemps, il recommande d’éviter l’alcool, de bien dormir et de ne pas fumer.

« Ne buvez pas trop, dormez bien et ne fumez pas », a-t-il déclaré à FOX 5 New York, cité par nos confrères.

Ce n’est pas tout. Selon ses dires, la clé pour avoir une longue vie est de « bien se comporter ».

La suite après cette vidéo

Luis CanoCrédit Photo : FOX 5 New York

Une existence paisible

Sans grande surprise, Luis Cano n’est plus aussi actif qu’autrefois. Ce passionné d’aviation passe une partie de ses journées à regarder par la fenêtre et à réfléchir à sa vie, tout en observant les avions passer dans le ciel. Il aime également pêcher, une activité qui lui offre des moments paisibles et un contact direct avec la nature.

Comme le précise le média, il a récemment été certifié comme étant la 112e personne la plus âgée du monde par LongeviQuest, une organisation qui recense les centenaires à travers le monde.

Luis Cano avec son prixCrédit Photo : FOX 5 New York

Par le passé, il a servi dans l’armée colombienne avant de fonder sa propre compagnie de bus. Il a eu dix enfants avec son épouse et vit désormais avec deux d’entre eux.

Enfin, il compte cinq arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants, qui lui rendent régulièrement visite et lui tiennent compagnie.

Vous l’aurez compris, Luis Cano mène une vie simple et saine, ce qui lui a plutôt réussi jusqu’à présent. Il fêtera ses 112 ans le 9 décembre prochain.

États-Unis
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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