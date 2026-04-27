À 111 ans, l'homme le plus âgé des États-Unis révèle les 3 secrets de son incroyable longévité

Du haut de ses 111 ans, l’homme le plus âgé des États-Unis livre ses secrets pour vivre longtemps et en bonne santé. Suivez le guide !

Luis Cano est ce que l’on appelle un supercentenaire : il a dépassé l’âge de 110 ans. Il est aujourd’hui considéré comme l’homme le plus âgé des États-Unis.

Malgré ses 111 ans, il se dit en forme et épanoui. Tout au long de sa vie, il a suivi trois règles pour rester en bonne santé. Interrogé à ce sujet, il a dévoilé ses secrets de longévité.

Crédit Photo : FOX 5 New York

Ses trois règles pour une longue vie

Le principal concerné est né en Colombie en 1914, mais il a passé les trois dernières décennies en Amérique du Nord. Il s’est installé à New York dans les années 1990 avec son épouse, avant de déménager dans le New Jersey après le décès de cette dernière en 2004.

Du haut de son âge impressionnant, Luis Cano affirme se sentir en bonne santé, un état qu’il attribue à son mode de vie sain. Pour vivre longtemps, il recommande d’éviter l’alcool, de bien dormir et de ne pas fumer.

« Ne buvez pas trop, dormez bien et ne fumez pas », a-t-il déclaré à FOX 5 New York, cité par nos confrères.

Ce n’est pas tout. Selon ses dires, la clé pour avoir une longue vie est de « bien se comporter ».

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Crédit Photo : FOX 5 New York

Une existence paisible

Sans grande surprise, Luis Cano n’est plus aussi actif qu’autrefois. Ce passionné d’aviation passe une partie de ses journées à regarder par la fenêtre et à réfléchir à sa vie, tout en observant les avions passer dans le ciel. Il aime également pêcher, une activité qui lui offre des moments paisibles et un contact direct avec la nature.

Comme le précise le média, il a récemment été certifié comme étant la 112e personne la plus âgée du monde par LongeviQuest, une organisation qui recense les centenaires à travers le monde.

Crédit Photo : FOX 5 New York

Par le passé, il a servi dans l’armée colombienne avant de fonder sa propre compagnie de bus. Il a eu dix enfants avec son épouse et vit désormais avec deux d’entre eux.

Enfin, il compte cinq arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants, qui lui rendent régulièrement visite et lui tiennent compagnie.

Vous l’aurez compris, Luis Cano mène une vie simple et saine, ce qui lui a plutôt réussi jusqu’à présent. Il fêtera ses 112 ans le 9 décembre prochain.