Le meurtrier qui avait sauvagement poignardé une jeune ukrainienne de 23 ans dans un tramway, « incapable » d'être jugé

DeCarlos Brown, le meurtrier présumé d'Irina Zarutska, ne sera probablement jamais jugé pour ses actes. Précisons.

L'affaire avait profondément secoué l'opinion.

Souvenez-vous, le 22 août 2025, Irina Zarutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans, était sauvagement assassinée par un certain DeCarlos Brown dans un tramway de Charlotte, en Caroline du Nord (États-Unis). Filmée par une caméra de surveillance, la scène, particulièrement horrible, avait choqué le monde entier, suscitant une vague d'émotion internationale. La victime, jeune femme ayant fui la guerre en Ukraine, rentrait chez elle lorsqu'elle a été attaquée sans raison apparente, en pleine journée, devant des témoins.

Qualifié d'« animal » par Donald Trump, qui avait exigé qu'on lui inflige la peine de mort, le meurtrier présumé, délinquant récidiviste avec plus de douze condamnations à son casier, avait été inculpé pour meurtre au second degré. Mais, coup de théâtre aujourd'hui, car on apprend que ce dernier pourrait échapper à un procès.

Crédit photo : DR

Le meurtrier présumé d'Irina Zarutska va-t-il échapper au procès ?

Âgé de 35 ans, DeCarlos Brown vient en effet d'être déclaré mentalement inapte à être jugé, indique la chaîne de télévision américaine WBTV, qui a révélé l'information en première.

Selon cette source, des psychiatres ont considéré que le suspect était « incapable » de comparaître devant un tribunal, en raison de ses troubles mentaux. Par conséquent, son avocat a demandé le report de son procès, une requête qui aurait été acceptée par le bureau du procureur du comté de Mecklenburg, en charge de l'affaire.

La suite après cette vidéo

Ce type de décision, fondé sur la notion d'inaptitude à être jugé (incompetency to stand trial en droit américain), n'est pas une relaxe. Concrètement, cela signifie que l'accusé est considéré comme incapable de comprendre les charges retenues contre lui ou de participer à sa propre défense. Il ne s'agit donc pas d'un acquittement, et la procédure peut théoriquement reprendre si son état mental venait à s'améliorer. Mais en pratique, un tel verdict retarde considérablement, voire bloque définitivement, l'organisation d'un procès.

Actuellement détenu par les autorités fédérales à Chicago, après avoir été inculpé par un grand jury le 22 octobre dernier, DeCarlos Brown restera toutefois incarcéré. Sa liberté n'est donc pas en jeu dans l'immédiat.

Crédit photo : DR

Crédit photo : Irina Zarutska

Pour rappel, dans le cadre de sa détention préventive, l'accusé devait, en théorie, se soumettre à une série d'examens psychiatriques, dans l'optique de sa future comparution devant la cour fédérale. Une procédure que l'on pensait encore en cours. L'annonce de son incapacité à être jugé peut donc surprendre, d'autant que des documents judiciaires, en date du 6 mars 2026, indiquaient que ces différentes expertises n'étaient pas encore terminées et que cette période d'évaluation allait être prolongée.

Cette issue soulève une question douloureuse pour la famille d'Irina Zarutska et pour tous ceux qui ont suivi ce dossier : si DeCarlos Brown n'est jamais jugé, la victime ne bénéficiera d'aucune reconnaissance judiciaire formelle, et ses proches seront privés du procès qu'ils attendaient. Une situation qui rappelle tragiquement d'autres affaires similaires, comme celle de ce récidiviste new-yorkais qui, après 49 arrestations, avait immolé une femme par le feu dans le métro, mettant en lumière les failles criantes du système pénal américain face aux profils à la fois dangereux et psychiatriquement fragiles.

Affaire à suivre...