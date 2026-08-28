“Du jamais vu” : le Sdis de Gironde reçoit près de 800 candidatures pour devenir pompier volontaire

Suite au gros feu de forêt qui a impacté la Gironde cet été, le Sdis croule actuellement sous les candidatures pour devenir pompier volontaire.

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Des pompiers face à un feu

Cet été 2026 a été marqué par la chaleur et la sécheresse. Les épisodes de canicule se sont succédées et, à cause de la chaleur et du manque d’eau, la végétation était très sèche. Pour cette raison, des feux de forêts se sont déclenchés partout en France.

Suite à ces nombreux incendies, des milliers de Français ont envoyé leur candidature pour devenir pompies volontaires. C’est notamment le cas en Gironde, un département particulièrement touché. Le feu a ravagé 42 000 hectares, 200 maisons ont été détruites et 240 000 habitants ont été évacués.

Malgré le drame, quelques bonnes nouvelles ont eu lieu dans le département. Un chat disparu depuis 17 ans a été retrouvé après l’incendie, et la mobilisation est particulièrement grande dans ce département.

800 demandes en un mois

En effet, le Sdis de Gironde croule actuellement sous les candidatures de personnes qui veulent devenir pompiers volontaires. Selon Ici Gironde, le Sdis a reçu près de 800 demandes en un mois. À titre de comparaison, sur un an, il reçoit généralement 1 800 candidatures. Parmi les demandes, plus de la moitié des postulants sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans et près d’un tiers sont des femmes. Ces candidatures représentent toute la société puisque l’on retrouve des étudiants, des cadres supérieurs ainsi que des personnes en recherche d’emploi.

Un camion de pompierCrédit photo : Pexels

Pour postuler, les volontaires doivent avoir une bonne condition physique, une vie compatible pour pouvoir répondre régulièrement aux urgences et aucune mention au casier judiciaire B2. En plus de cela, ils doivent habiter à proximité de la caserne pour pouvoir s’y rendre en moins de 15 minutes.

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“C’est du jamais vu”

Cependant, la plupart de ces candidatures sont concentrées sur l’agglomération bordelaise, alors que les besoins se situent dans les centres de secours plus éloignés. David Brunner, le président de l’Union des sapeurs-pompiers de Gironde, espère quant à lui que toutes ces candidatures sont sérieuses.

“C’est du jamais vu. Passé l’effet spectaculaire de ce qu’on a vu à Saumos, comment on va réussir à maintenir ces bonnes volontés une fois que les candidats auront vu le quotidien ? La réalité d’un sapeur-pompier aujourd’hui, ce sont des interventions pour des personnes âgées à domicile, bien éloigné des images du combat contre le feu. 83% des interventions sont pour du secours à la personne”, affirme-t-il.

Pour le moment, les candidatures ont été suspendues afin de laisser le temps au Sdis de gérer cette affluence. Les candidats qui seront sélectionnés devront passer un entretien de motivation ainsi qu’une évaluation de leur condition physique et d’aptitude médicale. Les personnes recrutées seront ensuite formées pendant cinq semaines. Le département de la Gironde prévoit une augmentation du nombre de pompiers volontaires de 4 000 à 5 000, et les nouveaux devraient commencer leur service au printemps 2027.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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