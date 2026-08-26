Une conductrice renverse un garçon de 4 ans, le père de l'enfant la tabasse

À Marseille, un père de famille a tabassé une conductrice qui a renversé son fils de quatre ans alors qu’il traversait la route en courant.

La cité phocéenne a été le théâtre d’une violente agression.

Une jeune conductrice a été passée à tabac en pleine rue par le père d’un petit garçon de quatre ans qu’elle venait de percuter.

Elle renverse un enfant de quatre ans qui traversait la route en courant

Les faits se sont déroulés dans la soirée du dimanche 23 août, aux alentours de 20 h 50, dans le 14e arrondissement de Marseille, rapporte La Provence. Que s’est-il passé ?

La jeune femme de 23 ans circulait sur le boulevard Frédéric Sauvage lorsqu’elle a heurté l’enfant.

Crédit Photo : Capture d'écran Street View

Selon les informations de nos confrères, elle aurait tenté de l’éviter, sans succès, alors que le garçonnet aurait soudainement traversé la route en courant.

Après la collision, l’automobiliste a stoppé sa voiture quelques mètres plus loin. Elle est ensuite descendue de son véhicule afin de porter secours à la victime. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

La suite après cette vidéo

La conductrice rouée de coups par la famille du garçon

Alors qu’elle se précipitait vers le garçon, la conductrice a été agressée par le père de l’enfant et son fils aîné, âgés respectivement de 45 et 23 ans, qui se sont jetés sur elle.

Pendant ce temps, d’autres membres de la famille ont conduit le petit de quatre ans, grièvement blessé, aux urgences.

Les deux hommes auraient roué de coups la jeune femme avant d’être interpellés par des policiers. L’enfant, dont le pronostic vital était engagé, a été transféré à l’hôpital de la Timone.

Crédit Photo : DR

Selon Actu Marseille, deux enquêtes ont été ouvertes après les faits. La première vise à comprendre les circonstances exactes de l’incident, tandis que la seconde porte sur des «violences volontaires».

La conductrice, ainsi que les deux hommes, ont été placés en garde à vue, a indiqué une source policière au site d’information.