Une conductrice renverse un garçon de 4 ans, le père de l'enfant la tabasse

À Marseille, un père de famille a tabassé une conductrice qui a renversé son fils de quatre ans alors qu’il traversait la route en courant.

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Un enfant qui traverse un passage piéton

La cité phocéenne a été le théâtre d’une violente agression.

Une jeune conductrice a été passée à tabac en pleine rue par le père d’un petit garçon de quatre ans qu’elle venait de percuter.

Elle renverse un enfant de quatre ans qui traversait la route en courant

Les faits se sont déroulés dans la soirée du dimanche 23 août, aux alentours de 20 h 50, dans le 14e arrondissement de Marseille, rapporte La Provence. Que s’est-il passé ?

La jeune femme de 23 ans circulait sur le boulevard Frédéric Sauvage lorsqu’elle a heurté l’enfant.

Boulevard Frédéric Sauvage à MarseilleCrédit Photo : Capture d'écran Street View

Selon les informations de nos confrères, elle aurait tenté de l’éviter, sans succès, alors que le garçonnet aurait soudainement traversé la route en courant.

Après la collision, l’automobiliste a stoppé sa voiture quelques mètres plus loin. Elle est ensuite descendue de son véhicule afin de porter secours à la victime. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

La suite après cette vidéo

La conductrice rouée de coups par la famille du garçon

Alors qu’elle se précipitait vers le garçon, la conductrice a été agressée par le père de l’enfant et son fils aîné, âgés respectivement de 45 et 23 ans, qui se sont jetés sur elle.

Pendant ce temps, d’autres membres de la famille ont conduit le petit de quatre ans, grièvement blessé, aux urgences.

Les deux hommes auraient roué de coups la jeune femme avant d’être interpellés par des policiers. L’enfant, dont le pronostic vital était engagé, a été transféré à l’hôpital de la Timone.

Hôpital de la Timone à MarseilleCrédit Photo : DR

Selon Actu Marseille, deux enquêtes ont été ouvertes après les faits. La première vise à comprendre les circonstances exactes de l’incident, tandis que la seconde porte sur des «violences volontaires».

La conductrice, ainsi que les deux hommes, ont été placés en garde à vue, a indiqué une source policière au site d’information.

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Marseille

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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