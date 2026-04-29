« Cela n'aura aucune importance » : selon Elon Musk, épargner pour votre retraite ne sert plus à rien

Elon Musk affirme que les progrès technologiques de l’intelligence artificielle nous permettront de ne plus travailler et de vivre comme bon nous semble d’ici quelques années. Ainsi, il est convaincu qu’il ne sert à rien d’épargner pour sa retraite.

Plus besoin de travailler et d’épargner grâce à l’IA

Pour Elon Musk, il ne sert plus à rien d’épargner à l’heure de l’intelligence artificielle. C’est l’étrange déclaration qu’il a faite dans le podcast Monshots (via le site Fortune) en janvier dernier. Selon lui, l’IA, la robotique et l’énergie combinés nous permettront de vivre dans une économie d’abondance.

En février dernier, le patron de Tesla et SpaceX déclarait déjà que nous n’aurions plus besoin d’argent grâce à l’intelligence artificielle. Ces propos rejoignent donc ceux tenus dans le podcast où il affirme que le travail, le salaire et l'épargne deviendront obsolètes.

« Ne vous souciez pas d’économiser pour votre retraite dans 10 ou 20 ans. Cela n’aura aucune importance », a-t-il affirmé.

La technologie permettra de vivre dans un monde d’abondance, selon Elon Musk

Crédit photo : AaronAmat/ iStock

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Alors que l’IA menace de plus en plus d’emplois, Elon Musk est certain qu’elle « peut probablement accomplir la moitié, voire plus, de ces tâches dès maintenant. » Vu son essor, il se pourrait même que les robots humanoïdes deviennent plus nombreux que les humains en 2030, effectuant les tâches professionnelles à leur place et bien mieux.

Ainsi, chaque individu sur Terre pourrait se la couler douce et profiter de sa vie dans un système où tout le monde peut « obtenir tout ce qu’il désire » grâce au travail de l’IA.

Cependant, le plaisir pourrait être de courte durée. Elon Musk reconnaît lui-même qu'une vie sans travail risquerait de la déstructurer. Si les humains n’ont plus de raison de se lever le matin, que leur reste-il à faire ? « Si vous obtenez réellement tout ce que vous désirez, est-ce vraiment l’avenir que vous souhaitez ? Car cela signifie que votre travail n'aura plus aucune importance », souligne-t-il.

Les professionnels de la finance déconseillent de suivre la recommandation d’Elon Musk disant qu’il ne faut pas épargner. Ils conseillent plutôt d’épargner entre 10 et 20% de ses revenus mensuels. Quant à l’épargne de précaution, elle devrait être égale entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles, complète Boursorama. Avant que les robots trouvent des solutions à nos problèmes, mieux vaut continuer d’épargner.