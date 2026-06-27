Il se suicide en se jetant sur des rails mais heurte une femme de 60 ans dans sa chute, tous deux décèdent

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Des voyageurs sur un quai où passe le RER

Jeudi 25 juin, un homme a voulu mettre fin à ses jours en se jetant sur les rails du RER. Cependant, il a involontairement entraîné une femme dans sa chute.

Un terrible drame a eu lieu ce jeudi 25 juin à la gare de Val-de-Fontenay dans le Val-de-Marne. Un homme a voulu mettre fin à ses jours en se jetant sur les rails du RER.

Un RERCrédit photo : iStock

Cependant, il a heurté une femme qui attendait sur le quai et l'a involontairement entraînée dans sa chute.

Il entraîne une femme dans sa chute

Âgée d’une soixantaine d’années, cette victime a été violemment percutée et est également tombée sur les voies.

“Un homme a essayé de se suicider en se jetant au passage du RER. Malheureusement, il a été projeté en tapant sur la rame. En étant projeté avec une grande violence, son corps a emporté une femme qui se trouvait sur le quai”, a indiqué une source policière.

Le quai du RERCrédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Les deux personnes sont décédées

Selon des informations rapportées par Le Parisien, les corps des deux victimes ont été retrouvés sur un pylône. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris est rapidement arrivée sur place, mais les personnes sont décédées sur le coup. La sexagénaire a eu de graves blessures à la tête, qui ont causé sa mort.

Les personnes qui étaient présentes au moment des faits ont été traumatisées.

“La folie, tout le monde est traumatisé”, “J’étais sur le bout du quai, j’ai eu le téléphone d’une des deux personnes qui est arrivé jusqu’à nous. On s’est retourné et on a vu les deux personnes au sol”, ont commenté des témoins.

Suite à cet accident, le trafic a été fortement perturbé sur la ligne du RER ainsi que sur la ligne P dans les deux sens de circulation.

La gare de Val-de-Fontenay n’a quant à elle pas été desservie jusqu’à 21h.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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