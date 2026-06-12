Lyon : la maman ivre morte vient chercher son fils à l'école, devient incontrôlable... et se fait taser par la police

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Ecole Maternelle Ferdinand Buisson Lyon 5

Une scène improbable s’est produite devant une école élémentaire à Lyon : une mère complètement ivre et agressive est venue récupérer son enfant, ce qui lui a valu d’être tasée par les forces de l’ordre.

Une femme en état d’ébriété s’est présentée devant une école pour récupérer son enfant. Rapidement, elle a adopté un comportement agressif envers le personnel scolaire.

Face à la situation, les policiers intervenus sur place ont finalement dû la neutraliser à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Un agent de police de dosCrédit Photo : iStock

Une mère ivre tente de récupérer son fils à l’école

Les faits se sont déroulés en fin d’après-midi, le mardi 9 juin, au groupe scolaire Ferdinand-Buisson, dans le 5e arrondissement de Lyon, rapporte Actu Lyon.

La mère alcoolisée est venue récupérer son fils inscrit au périscolaire. Sur place, elle s’en est violemment prise à la responsable du service, soulignent nos confrères.

C’est dans ce contexte que l’agente a décidé de composer le 17 afin d’éviter que la situation ne dégénère.

Une femme soucieuse au téléphoneCrédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intervention des forces de l’ordre n’a pas permis d’apaiser la maman en furie. Bien au contraire : celle-ci s’est montrée encore plus virulente.

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Elle agresse une policière et finit tasée

À leur arrivée, les policiers ont confié le petit garçon à un membre de sa famille. La mère a ensuite insulté les agents, avant d’être aussitôt arrêtée. Elle a été conduite à l’hôpital pour un contrôle, car elle semblait très alcoolisée.

Sur place, elle s’est à nouveau montrée agressive envers une policière et a tenté de la frapper. La fonctionnaire l’a alors maîtrisée à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Une femme menottée assise dans une voiture de policeCrédit Photo : iStock

À la suite de cette interpellation, une enquête a été ouverte, a indiqué la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).

Pour l’heure, on ignore si la femme a été placée en garde à vue ou fait l’objet de poursuites.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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