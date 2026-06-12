Lyon : la maman ivre morte vient chercher son fils à l'école, devient incontrôlable... et se fait taser par la police

Une scène improbable s’est produite devant une école élémentaire à Lyon : une mère complètement ivre et agressive est venue récupérer son enfant, ce qui lui a valu d’être tasée par les forces de l’ordre.

Une femme en état d’ébriété s’est présentée devant une école pour récupérer son enfant. Rapidement, elle a adopté un comportement agressif envers le personnel scolaire.

Face à la situation, les policiers intervenus sur place ont finalement dû la neutraliser à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Crédit Photo : iStock

Une mère ivre tente de récupérer son fils à l’école

Les faits se sont déroulés en fin d’après-midi, le mardi 9 juin, au groupe scolaire Ferdinand-Buisson, dans le 5e arrondissement de Lyon, rapporte Actu Lyon.

La mère alcoolisée est venue récupérer son fils inscrit au périscolaire. Sur place, elle s’en est violemment prise à la responsable du service, soulignent nos confrères.

C’est dans ce contexte que l’agente a décidé de composer le 17 afin d’éviter que la situation ne dégénère.

Crédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intervention des forces de l’ordre n’a pas permis d’apaiser la maman en furie. Bien au contraire : celle-ci s’est montrée encore plus virulente.

La suite après cette vidéo

Elle agresse une policière et finit tasée

À leur arrivée, les policiers ont confié le petit garçon à un membre de sa famille. La mère a ensuite insulté les agents, avant d’être aussitôt arrêtée. Elle a été conduite à l’hôpital pour un contrôle, car elle semblait très alcoolisée.

Sur place, elle s’est à nouveau montrée agressive envers une policière et a tenté de la frapper. La fonctionnaire l’a alors maîtrisée à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Crédit Photo : iStock

À la suite de cette interpellation, une enquête a été ouverte, a indiqué la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).

Pour l’heure, on ignore si la femme a été placée en garde à vue ou fait l’objet de poursuites.