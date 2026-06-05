Une policière belge inflige 184 € d'amende à un homme en fauteuil roulant pour... usage du téléphone au volant

Direction la Belgique, où un homme en fauteuil roulant a écopé d’une amende pour avoir utilisé son smartphone « au volant » . Une décision qu’il juge absurde et qui fait polémique.

Philippe (nom d’emprunt) ne décolère toujours pas.

Il y a quelques semaines, ce Belge de 44 ans a été verbalisé pour avoir utilisé son téléphone portable au volant.

Si le quadragénaire fustige cette amende, c’est parce qu’il se déplace en fauteuil roulant électrique, étant atteint de la maladie de Charcot.

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Une amende qui fait débat

Les faits se sont produits le 18 avril dernier à Louvain-la-Neuve, dans le Brabant wallon, rapporte La Dernière Heure.

L’homme circulait dans une zone commerciale lorsque sa route a croisé celle d’une policière. Cette dernière lui a alors signalé qu’il tenait un téléphone à la main. Il a finalement écopé d’une contravention pour le moins salée.

« Elle m’a infligé une amende de 184,67 euros au motif que j’avais mon appareil en main. Pourtant, avec mon fauteuil roulant, je suis plus proche d’un piéton que d’une trottinette que d’un vélo. Il roule au maximum à 12 km/h », a-t-il expliqué au quotidien belge.

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Depuis, il conteste fermement la décision de la fonctionnaire. Or, l’article 8.4 du Code de la route belge précise que « le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support prévu à cet effet ».

L’agente a estimé que la règle s’appliquait à Philippe, alors qu’il circulait en fauteuil roulant.

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Un humoriste se moque de la Belge

La décision de la policière a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et a été évoquée dans une chronique radio de l’humoriste belge Jérôme de Warzée.

« À 12 km/h dans une zone commerciale vide un samedi matin, il en fallait de la sagacité pour se rendre compte de la menace imminente qu’il représentait pour la civilisation occidentale », se moque le chroniqueur.

Sous la publication, des internautes ont critiqué le manque de jugement de la représentante des forces de l’ordre.

Une personne a notamment commenté :

« Le monde devient fou ! ».

Peu après sa mésaventure, Philippe a tenté de faire annuler l’amende, sans succès. Il doit désormais la régler rapidement pour éviter des majorations.