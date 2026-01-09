« S'il devait aller à l'école, il serait épuisé » : à 12 ans, il veut arrêter le collège pour... jouer à Fortnite, ses parents acceptent et l'encouragent

Tarou joue à Fortnite

Au Japon, un jeune garçon âgé de 12 ans a décidé d’arrêter l’école pour se consacrer à la Coupe du monde du jeu vidéo Fortnite. Il a reçu l’accord de ses parents.

Fortnite est un jeu vidéo qui a connu un immense succès dès son lancement, à tel point qu’aujourd’hui, il existe une Coupe du monde de la discipline réunissant les meilleurs joueurs. Ce tournoi mondial est la plus grande compétition officielle du jeu et peut rapporter beaucoup d'argent, comme l’a prouvé ce jeune homme de 15 ans qui est devenu millionnaire grâce à Fortnite.

Tarou, un jeune Japonais âgé de 12 ans, a décidé, lui aussi, de se consacrer pleinement à cette compétition puisqu’il souhaite arrêter l’école pour s’entraîner.

Un adolescent joue à FortniteCrédit photo : iStock

Il arrête l’école pour jouer à Fortnite

Depuis tout petit, Tarou a une passion pour le gaming. Il espère en faire son métier et devenir joueur professionnel d’esport. Le jeune homme joue aux jeux vidéo depuis qu’il a 3 ans et a créé sa propre chaîne de gaming en 2020, qui regroupe aujourd’hui plus de 230 000 abonnés.

“Les meilleurs joueurs de ces compétitions progressent constamment. Si je veux les rattraper ou les dépasser, m’entraîner moins de 10 heures par jour ne suffira pas. Ce fut le fruit d’une année de discussions avec ma famille et mon école. Je souhaite me créer un mode de vie qui me permette de me consacrer sérieusement à l’esport, tout en veillant à avoir suffisamment de temps pour dormir, faire du sport et étudier”, a indiqué Tarou au South China Morning Post.

L'application Fortnite sur téléphoneCrédit photo : iStock

Il a le soutien de ses parents

Arrêter l’école à l’âge de 12 ans est légal au Japon puisque le pays n’impose que 9 ans de scolarité obligatoire, indique BFMTV. Ainsi, dès qu’il aura fini le collège, Tarou pourra faire ce qu’il veut. Il a même reçu l’autorisation de ses parents pour arrêter l’école et se consacrer à sa passion.

“Les athlètes traditionnels s’entraînent environ 5 heures par jour, mais dans le monde du jeu vidéo, les joueurs peuvent s’entraîner jusqu’à 13 ou 14 heures. S’il devait aller à l’école tous les jours, il serait épuisé après les cours. Il serait impossible de lui garantir le temps d’entraînement intensif dont il a besoin”, a déclaré le père de Tarou.

Tarou a bon espoir car il a déjà gagné face à des joueurs professionnels et plus expérimentés, alors qu’il n’était qu’en CE1. En plus de cela, il est bien entraîné puisqu’il lui est arrivé de jouer pendant 28 heures d’affilée, quasiment sans interruption.

Un petit prodige du jeu vidéo.

Source : South China Morning Post
