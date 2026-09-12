“Je suis enfermée” : une femme de 83 ans meurt dans sa voiture en pleine canicule et laisse un mot d'adieu déchirant

Dans le Finistère, une femme âgée de 83 ans est morte, enfermée dans sa voiture en pleine canicule. Avant de mourir, elle a laissé un mot d’adieu déchirant.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Une femme âgée dans une voiture

En été, quand il fait chaud, il est important de ne jamais laisser une personne ou un animal enfermé dans une voiture. À l’intérieur de l’habitacle, la température peut rapidement augmenter et devenir invivable en seulement quelques minutes. Chaque année, des êtres vivants meurent de chaud dans les voitures, comme cette fillette de 2 ans oubliée dans une voiture sous 38 degrés.

C’est malheureusement ce qui est arrivé à une femme âgée de 83 ans, décédée le 13 août dernier. La victime est montée dans sa voiture simplement pour récupérer quelque chose à l’intérieur, mais elle n’a jamais pu en sortir et est morte de chaud.

“Je suis enfermée”

La canicule s’abattait sur la région ce jour-là et la vieille dame s’est rapidement déshydratée. En effet, la voiture était équipée du système Safelock, un double verrouillage conçu pour empêcher l’ouverture des portes d’une voiture depuis l’intérieur. Pour déverrouiller ce système, un double-clic sur la clé de la voiture est nécessaire.

Les clés d'une voiture sur le contactCrédit photo : iStock

Malgré toutes les tentatives de la vieille dame, elle n’a jamais réussi à sortir de la voiture. Avant de mourir, elle a tenu à laisser un mot d’adieu, retrouvé à côté de son corps.

“Je suis enfermée. J’ai mis la radio à fond. Personne n’est passé. J’ai essayé de casser la vitre. Je n’ai pas réussi”, a-t-elle écrit, comme le rapporte Le Télégramme.

La suite après cette vidéo

“C’est un vrai danger”

Malheureusement, le klaxon de la voiture ne fonctionnait pas. L’octogénaire avait laissé son téléphone et ses clés chez elle, sur la table à manger. La famille de la victime a porté plainte contre le constructeur et dénonce fermement le système Safelock qui, contrairement à ce que son nom laisse supposer, n’assure pas la sécurité des automobilistes.

“On nous a indiqué que le propriétaire est censé connaître ce système. Mais qui lit les 500 pages de la notice de son véhicule ? Un tas de gens peuvent se faire piéger. C’est un vrai danger !” dénoncent les fils de la victime.

L’affaire a finalement été classée sans suite le 24 août dernier.

Suivez-nous sur Google
Voiture

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Le sauvetage de l'enfant
VIDÉO. Un homme se jette au milieu des voitures et sauve in extremis la vie d’une enfant sur la route
La voiture arrêtée par la Guardia Civil
Un enfant de 10 ans sort de la voiture sur une aire d’autoroute, sa famille s’aperçoit de son absence 140 km plus loin
Un cycliste au milieu des voitures
Paris : un cycliste poignardé au cou par un automobiliste après un accrochage sur la route
Une voiture passe devant un radar
Plus de 49 000 excès de vitesse enregistrés en Belgique en seulement 24h