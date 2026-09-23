Un nouveau réseau social éthique qui ne fait pas appel à un « algorithme manipulateur » débarque bientôt en Europe

Difficile de trouver un réseau social digne de ce nom de nos jours. C’est pourtant le défi que souhaite réaliser Epsilon en garantissant une liberté à ses utilisateurs, sans algorithme dérangeant.

On ne compte plus les critiques à l’encontre des réseaux sociaux. Malgré tout, leurs utilisateurs y sont accros. Une étude révélait ainsi que les jeunes de 11 à 14 ans passent 2h par jour dessus. C’est également via ces plateformes qu’ils sont exposés à divers dangers. Qu’en serait-il avec un réseau social de confiance ?

Un réseau social 100% européen

Imaginez un réseau social hébergé en Europe, développé par des Européens qui garantit la protection du RGPD (données personnelles) et qui ne repose pas sur un algorithme manipulateur. Impossible ?

C’est pourtant le pari de Epsilon, un réseau 100% européen qui tend à redéfinir l’expérience sociale en ligne. Selon BFM, qui rapporte l’information, Epsilon est pensé pour être une alternative à X, la plateforme controversée d’Elon Musk.

« Epsilon existe parce que les réseaux sociaux devraient servir les gens, pas les exploiter. Nous croyons qu’un réseau peut être vivant sans être addictif, sûr sans être autoritaire, et ouvert sans être chaotique », indique le réseau.

Des données protégées et gardées en Europe

Crédit photo : AlxeyPnferov/ iStock

Cela commence par plusieurs engagements. Outre ceux mentionnés plus haut, Epsilon s’engage aussi à ne pas vendre les données de ses utilisateurs, qui resteront, par ailleurs, stockées en Europe (toujours en respectant la loi européenne sur le traitement et la collecte des données personnelles).

Côté interface, Epsilon promet de ne pas envahir ses utilisateurs de publicités ciblées. Quant au contenu, les internautes sont libres de consulter ce qui les intéressent et peuvent arrêter à tout moment. Ainsi, le réseau affirme qu’il n’utilise « pas d’algorithme manipulateur » qui rend les internautes accros, les poussant à prolonger leur temps sur la plateforme.

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Laisser le contrôle du contenu aux utilisateurs sans qu’un algorithme intervienne

Crédit photo : BFM

Enfin, Epsilon compte utiliser l’IA pour filtrer les contenus sensibles et non-désirables. Cela dit, Epsilon précise qu’au moindre doute, un humain prend le relai pour trancher.

Dès lors, le fil d’actualité des utilisateurs ne sera pas déterminé par un algorithme afin de permettre aux internautes de garder la main sur leurs sujets favoris.

Les fondateurs de Epsilon savent qu’il ne pourront pas rivaliser avec les géants américains et chinois et proposent tout de même une alternative plus éthique et respectueuse envers ses utilisateurs. Epsilon débarque dans le paysage numérique le 28 septembre 2026.